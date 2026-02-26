Así es el nuevo local de comida casera para llevar en Sant Vicent del Raspeig

Casa Maite, la consolidada enseña de comida casera para llevar nacida en Elche, continúa su proceso de expansión con la apertura la semana que viene de un nuevo establecimiento en Sant Vicent del Raspeig. Tras cerrar 2025 con una facturación de 500.000 euros y un crecimiento del 10% respecto al año anterior, la marca confirma la solidez de un modelo basado en la calidad, la cercanía y la gestión profesionalizada.

El proyecto, que cuenta actualmente con una plantilla de 11 trabajadores liderados por Antonio Soler, ha logrado posicionarse como una alternativa de referencia para quienes buscan platos tradicionales, elaborados a diario, listos para disfrutar en casa sin renunciar al sabor auténtico.

La apertura en Sant Vicent responde tanto a la buena evolución del negocio como a la demanda creciente de clientes que pedían la llegada de Casa Maite a otras zonas de la provincia. El nuevo local nace con la misma filosofía que ha definido el éxito en Elche: recetas de siempre, ingredientes seleccionados y una oferta pensada para adaptarse al ritmo actual de las familias, trabajadores y estudiantes.

Más allá de los números, el crecimiento de Casa Maite se sustenta en un concepto claro: hacer fácil lo cotidiano. En un contexto en el que el tiempo es un recurso cada vez más limitado, la comida para llevar de calidad se ha convertido en una solución habitual. Casa Maite ha sabido interpretar esta necesidad combinando tradición culinaria con eficiencia operativa.

Detrás del impulso estratégico se encuentra Casablanca Family Office, la oficina familiar de la familia Bosch, que ha apostado decididamente por diversificar su actividad hacia el sector de la hostelería y restauración. Desde su oficina en Alicante, y bajo la dirección de la tercera generación, el grupo ha profesionalizado su estructura con un equipo en crecimiento liderado por Sheila Poza en la dirección financiera y Andrea Rodríguez en el área de comunicación.

Una empresa familiar

Casablanca es el resultado de la reestructuración de una empresa familiar que en 2027 cumplirá 60 años. Tradicionalmente vinculada al sector de la promoción inmobiliaria, la compañía ha iniciado una nueva etapa marcada por la modernización en la gestión, el rigor financiero y la diversificación estratégica.

Uno de los rasgos diferenciales del grupo es su estructura 100% familiar: no existen socios externos ni rondas de financiación para impulsar el crecimiento. La familia mantiene la totalidad de las participaciones, un modelo que aporta estabilidad, visión a largo plazo y confianza tanto para trabajadores como proveedores y clientes.

La expansión de Casa Maite no es un movimiento aislado. El plan estratégico contempla alcanzar los diez locales y una facturación de cuatro millones de euros a finales de 2027. Además, en 2026 está prevista la apertura de un restaurante gastronómico en Elche y el lanzamiento de la primera cafetería bajo la marca «Casablanca Café», reforzando así la presencia del grupo en distintos segmentos de la restauración.

La llegada a Sant Vicent supone un nuevo hito en la evolución de Casa Maite y confirma la viabilidad de un modelo que combina tradición gastronómica y estructura empresarial sólida. El grupo afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo de forma ordenada en la provincia.

Ubicación de Casa Maite en Google Maps.

Dirección: Av. Ancha de Castelar, 15, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante

Teléfono: 622 92 73 70