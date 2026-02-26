Silencio en San Vicente sobre el piso en Les Naus que salpica a una edil del PP

Silencio. Ninguno de los grupos políticos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha querido pronunciarse sobre el hijo de una concejala del PP Mercedes Torregrosa, uno de los agraciados en la polémica adjudicación de viviendas en el residencial Les Naus que está investigando la Justicia.

Y es que el vástago de la edil, dueño de una asesoría con tres despachos, y su mujer, directora general de la conocida clínica estética Enea, reformaron el piso antes de mudarse a la urbanización.

Fuentes municipales se han limitado a asegurar que el Ayuntamiento "no se pronuncia porque es un asunto privado totalmente ajeno a la institución". La oposición, por su parte, también ha optado por el silencio. Ni PSOE, ni Esquerra Unida-Podem ni Compromís hacen declaraciones.

La edil, que participaba en la tarde del miércoles, horas después de que se publicara esta información, en el pleno ordinario, se salió de la sesión cuando era el turno de ruegos y preguntas para atender una llamada telefónica de su hijo, según fuentes consultadas, y ya no volvió a entrar.

Las viviendas protegidas están reservadas para personas o unidades familares con ingresos por debajo de los 55.000 euros anuales, salvo excepciones por hijos o discapacitados a cargo, que se eleva a 66.000.

Otros requisitos para acceder son ser mayor de edad o menor emancipado; tener nacionalidad española o residencia legal en España; y que el titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional.

Reforma

Antes de instalarse en Les Naus, la pareja se inclinó por reformar la vivienda, ubicada en una sexta planta, que él acababa de adquirir. La actuación, a cargo del reconocido diseñador Antonio Rabadán, fue compartida en las redes sociales y posteriormente eliminada, después de que este diario se hiciera eco de los detalles.

La boda entre el hijo de la edil y su pareja, que tiene un cargo directivo en la clínica Enea que su hermana fundó junto a la influencer Teresa Andrés Gonzalvo, tuvo lugar en octubre de 2025, poco después de la entrega de llaves de las viviendas de la promoción, y asistieron cerca de 200 invitados.

El enlace se celebró en la Finca El Senyoret de Benidorm e incluyó un menú con la firma de Ricard Camarena, un reportaje fotográfico a cargo de un estudio que colabora con las revistas Vogue y ELLE; dos vestidos de novia y un imitador de Freddie Mercury, coreógrafo del artista Abraham Mateo.

Requisitos

La semana pasada, cuando este diario destapó que el hijo de la edil del PP de San Vicente era uno de los propietarios de una vivienda protegida en Les Naus, fuentes consultadas precisaron que cumplía "todos los requisitos".

Las mismas fuentes recalcaron que cuando el hijo de la edil formalizó la entrada en la cooperativa de viviendas, en el año 2022, su madre no estaba en política. Torregrosa abandonó la política en el año 2019, sumamente molesta con el giro que había dado el PP y en pleno auge de Ciudadanos.

No fue hasta 2023 cuando volvió para ocupar un puesto en las listas del PP que encabezaba Pachi Pascual, precisamente ante la insistencia del ahora alcalde por contar con ella. Durante ese paréntesis, la concejal del PP no ocupó ningún cargo público en ninguna administración.