Ansiedad, autoestima y otras consultas de los jóvenes de Xixona al programa de salud sexual y mental

El servicio Psicosex que impulsa la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Xixona ha desarrollado durante los últimos ocho meses una intensa actividad centrada en la atención psicológica y sexual juvenil.

Se han combinado sesiones individuales especializadas con acciones formativas y divulgativas dirigidas tanto a jóvenes como a población adulta.

La concejala de Juventud, Ainhoa López Narbón, ha explicado que el objetivo del programa es ofrecer un espacio profesional y accesible "donde los y las jóvenes puedan abordar cuestiones relacionadas con la salud mental y la salud sexual con confidencialidad y acompañamiento especializado".

Ocho meses

Entre mayo y diciembre de 2025 se han llevado a cabo 50 sesiones, que suman 42 horas de atención directa, dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años.

De las personas atendidas, 10 han sido chicas y 9 chicos. Por edades, 10 jóvenes tienen entre 14 y 17 años, 7 entre 22 y 30 años y 2 entre 18 y 21 años.

En cuanto a los motivos de consulta, 9 jóvenes acudieron inicialmente por cuestiones relacionadas con la salud mental, 4 por salud sexual y 6 por ambas áreas.

Entre las situaciones abordadas figuran ansiedad y estrés, dificultades en la gestión emocional, autoestima, relaciones interpersonales y de pareja, identidad, vivencia de la sexualidad e influencia del entorno digital.

La concejala ha señalado que el bienestar general de los jóvenes "es una prioridad" para el Ayuntamiento, "por eso nos sentimos orgullosos de contar con un servicio público y gratuito" como Psicosex.

Grandes ciudades

López Narbón ha añadido que este recurso permite que la juventud de Xixona tenga acceso a atención especializada en salud mental y sexual, un servicio que habitualmente se ofrece en grandes ciudades "y que no siempre está disponible en municipios de menor población".

El servicio se ha complementado con actividades formativas organizadas por la Concejalía de Juventud en el IES Xixona, el Cine de Dalt y el Espai Jove.

Entre ellas se han celebrado mesas redondas como “Caja de preguntas sobre sexo” y “Tú preguntas y yo contesto”, así como charlas centradas en la gestión de la ansiedad y el estrés, con títulos como “Ansiedad, ¿tu gran amiga o enemiga?” y “Estrés y ansiedad en adolescentes: cómo ayudarlos”, dirigidas tanto a jóvenes como a público adulto.