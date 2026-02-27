Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La larga lista de espera para la polémica promoción de viviendas de Sant Joan: "Muchas más de 500"

La inmobiliaria elimina de su página web toda la información sobre la urbanización en Nou Nazareth

Imagen promocional del residencial Nova Vita en Sant Joan, que se está comercializando antes de firmar la adjudicación del suelo.

L. Gil López

L. Gil López

En pleno escándalo por el residencial Les Naus de Alicante, a pocos kilómetros ha saltado otra polémica con la comercialización irregular de viviendas en Sant Joan d'Alacant.

El Ayuntamiento ha instado a la mercantil adjudicataria de la parcela que se abstenga de realizar nuevas actuaciones de promoción, publicidad o captación de reservas vinculadas a la promoción de viviendas protegidas en nou Nazareth.

Y es que Promored Velilla, pese a que todavía no era propietaria del solar, ya que todavía falta la firma del contrato con el Ayuntamiento, ya estaba en pleno proceso de captación de clientes de las 131 casas de las que consta la promoción.

Y no eran pocos los interesados en hacerse con una de estas viviendas protegidas, de 1, 2 y 3 dormitorios, con plaza de garaje, trastero y terraza.

Zona codiciada

Una urbanización con piscina, zonas verdes, juegos infantiles y área de calistenia en una de las zonas más codiciadas de Sant Joan, entre Benimagrell y la playa de San Juan.

Según ha sabido INFORMACIÓN, la lista de espera era, a día de ayer, de "muchas más de 500 personas". Si una persona estaba interesada, solo tenía que dejar los datos personales y, pasadas dos semanas, se le contactaría para una cita.

Promocion de viviendas en Nou Nazareth que ha

Mientras, tanto la promotora madrileña Promored Velilla como la comercializadora con la que opera han eliminado de sus páginas webs toda la información sobre la urbanización en Nou Nazareth.

Una parcela por 4,8 millones

El Ayuntamiento adjudicó en diciembre pasado una parcela destinada exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública (VPP) y locales comerciales en una de las zonas que registra mayor crecimiento urbanístico en la actualidad.

El solar de propiedad municipal tenía un precio de salida de 4.074.138 euros y pujaron por ella cuatro mercantiles; finalmente se lo llevó la empresa madrileña Promored Velilla 1 S. L. por un total de 4.824.139 euros.

Son un total de 131 viviendas, 12 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, locales comerciales y 191 plazas de aparcamiento. El 40% de estas viviendas estará reservada en régimen de venta a jóvenes menores de 35 años, sin perjuicio de que esta franja de edad también pueda acceder al otro 60%.

TEMAS

