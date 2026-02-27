Las fiestas patronales ya tienen al Niño Sant Vicent

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha confirmado la designación de Marc Lafuente para representar la figura del Niño Sant Vicent en las próximas fiestas patronales y de Moros y Cristianos de 2026, que se celebrarán del 10 al 19 de abril.

El menor ha recibido una insignia y un obsequio en agradecimiento de manos del alcalde, Pachi Pascual, acompañado por el concejal de Fiestas, Cristian Gil, y, por parte de la Comisión Municipal de Fiestas, Ana Gemma Sevilla.

Marc tiene 8 años y es alumno del colegio Miguel Hernández de San Vicente. Le gusta jugar con sus amigos y la práctica de deporte. Hace triatlón en el Club Adesavi Triatlón y también pertenece al Club de Ajedrez.

Reside en la partida de Canastell junto a su hermana, Candela, de 5 años, y sus padres, Daniel y María. Su madre le describe como un niño "muy cariñoso y bueno". Este viernes ha llegado al Ayuntamiento acompañado de su abuela, Mª Asunción.

Pastor

Entre sus aficiones, le gusta el campo y los animales, influenciado por la profesión de pastor de su bisabuelo. Además, este año, volverá a formar parte de la Hoguera Lillo Juan.

El Niño Sant Vicent, con el alcalde, el edil de Fiestas y una representante de la comisión municipal de fiestas / INFORMACIÓN

En representación del Niño San Vicente, Marc Lafuente estará presente durante la bajada del Santo, el 9 de abril, y participará en el día grande de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, el 13 de abril, tanto en la ofrenda de la mañana como en la procesión de la tarde, en la que se situará delante de la carroza de Sant Vicent.

Representación

También presidirá la representación de los Milagros de San Vicente, que este año estará a cargo del colegio San Faz y se llevará a cabo el 19 de abril en la plaza de España por parte de los alumnos del centro de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús.

El concejal de Fiestas ha celebrado el nombramiento de Marc Lafuente y ha resaltado "la ilusión que nos ha transmitido Marc, el nuevo Niño Sant Vicent, a quien le deseamos que disfrute de todos los actos festeros en los que va a participar con un papel muy visible y representativo de nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos".