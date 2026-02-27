El PSOE acusa al alcalde de Sant Joan por la promoción irregular de viviendas en Nou Nazareth: "Ha perdido el control"

El PSOE ha cargado con dureza contra el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, tras el anuncio del regidor de posibles graves irregularidades de la promotora a la que el Ayuntamiento adjudicó una parcela para construir 131 viviendas de protección pública en Nou Nazareth.

La portavoz socialista, Esther Donate, ha asegurado en el pleno que el tema es "suficientemente grave" y ha asegurado que Román "tiene que tener el control y no lo ha tenido".

La edil ha recordado que el alcalde acusó de forma reiterada al PSOE en el anterior mandato de querer regalar la parcela al Consell, cuando gobernaba el Botànic. "Vender esta parcela era perder el control, que es lo que ha pasado", ha añadido.

"Lo que es evidente es que el Ayuntamiento ha actuado tarde y mal. O no sabía lo que estaba ocurriendo con suelo público y vivienda protegida, o no quiso controlarlo. Y en ambos casos la responsabilidad es política", ha afirmado.

Comercialización

Donate ha reclamado la creación de una comisión de investigación urgente sobre el proceso de adjudicación y comercialización por parte de la mercantil y acceso completo al expediente para esclarecer todo el proceso.

"Y lo decimos con claridad: mientras no exista esa comisión y no se pongan todas las cartas sobre la mesa, el Ayuntamiento de Sant Joan y la empresa comercializadora estarán bajo sospecha en todo el proceso de adjudicación de estas viviendas", recalca.

El alcalde ha comunicado este viernes a los portavoces de los grupos políticos que ha tenido conocimiento de que Promored Velilla 1 S. L. ha iniciado el proceso de comercialización sin cumplir la normativa legal autonómica.

Según el regidor, la empresa está exigiendo entregas a cuenta de 1.750 euros para realizar una reserva, pese a que la parcela todavía no está definitivamente adjudicada, ya que falta la firma el contrato con el Ayuntamiento.

Otro escándalo

Esta decisión se produce en medio del escándalo en Alicante con las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus a cargos del PP, que está investigando la justicia.

El Ayuntamiento adjudicó en diciembre pasado la parcela destinada exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública (VPP) y locales comerciales en Nou Nazareth, una de las zonas que registra mayor crecimiento urbanístico en la actualidad.

El solar de propiedad municipal tenía un precio de salida de 4.074.138 euros y pujaron por ella cuatro mercantiles; finalmente se lo llevó la madrileña Promored Velilla 1 S. L. por un total de 4.824.139 euros.