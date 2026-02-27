La reserva para la polémica promoción de viviendas de Sant Joan "no vale nada"
El alcalde deja claro que las personas que estén apuntadas o en la lista de espera no tienen ningún aval jurídico
La adjudicataria de la parcela municipal de Sant Joan d'Alacant destinada a la construcción de 131 viviendas de protección pública activó el proceso de comercialización pese a que todavía no era propietaria del suelo.
Promored Velilla 1 S.L. abonó al Ayuntamiento el primer pago, el 35% del importe total, y tenía pendiente el 65% restante, que debía realizar en el momento de la formalización del contrato.
Hasta hoy eran cientos los interesados en hacerse con una de estas viviendas, situadas en el barrio Nou Nazareth, una de las zonas de expansión y más codiciadas en la actualidad.
La lista de espera para la polémica promoción superaba las 500 personas, según ha publicado INFORMACIÓN.
Pues bien, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha sido categórico al respecto: "Cualquier lista, reserva o comercialización no vale, no no tiene ningún valor jurídico porque la empresa está haciendo cosas que no debe".
Salta la alarma
El regidor ha explicado que la alerta saltó el jueves por la tarde, cuando la Conselleria de Vivienda les envió un aviso de que se estaban promocionando las viviendas.
El Servicio Territorial de Vivienda de Alicante remitió al promotor que había tenido conocimiento a través de la comunicación de un ciudadano de que se está comercializando una promoción.
El anuncio decía: "Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan Alicante".
Dicho ciudadano informaba que, a las personas interesadas y posibles compradoras, se les solicitaba un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva, cuando el pago a cuenta de cantidades sin obtener la calificación provisional no se puede realizar y está calificado como una infracción muy grave.
Irregularidades
"No nos va a temblar el pulso, vamos a ser contundentes, si se ha cometido una irregularidad vamos a ir de la mano de la conselleria", ha dejado claro.
El alcalde del PP ha anunciado que trabaja para introducir una cláusula en la que la preferencia de acceso a las viviendas protegidas sea en primer lugar para los vecinos de Sant Joan.
