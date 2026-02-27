Vox alerta de los cinco millones comprometidos por la venta de la parcela en Sant Joan

Vox de Sant Joan d'Alacant ha mostrado su sorpresa por la actuación de la promotora de las viviendas protegidas en el municipio, que ha empezado la comercialización cuando todavía no es propietaria de la parcela.

El partido de ultraderecha, que ha tenido conocimiento a primera hora de la mañana a través de un mensaje que ha enviado el alcalde, Santiago Román, apuesta por la transparencia y porque "se esclarezcan los hechos".

La portavoz, Gema Alemán, cree que se va a judicializar el tema porque la empresa "está vendiendo algo que todavía no tiene".

Pero, más allá, a Vox le preocupa especialmente qué va a pasar con las inversiones que el Ayuntamiento iba a realizar con los 4,8 millones obtenidos por la venta de la parcela a la mercantil.

Obras

Como ha publicado INFORMACIÓN, los proyectos destinados están recogidos en el presupuesto municipal de 2025 y se iban a ejecutar a lo largo de 2026, una vez formalizada la venta de la parcela.

Estos proyectos comprenden, entre otros:

513.000 euros en nuevas luminarias y reposición de luminarias led

860.000 euros en adecuación de parques y jardines, 795.000 en asfaltados y rehabilitación de aceras

450.000 euros en mobiliario urbano y de juegos infantiles para parques

300.000 euros para nuevas instalaciones deportivas

475.000 euros para la adecuación de la pinada de Belucha, la Coix y rotondas

280.000 para adquisición de dos viviendas para Servicios Sociales.

Asimismo, este ingreso ha generado un remanente de 750.000 euros que también podrán ser destinado a las inversiones que proponga el equipo de gobierno.

Proyectos sostenibles

"¿Qué va a pasar con las inversiones?", se pregunta la portavoz de Vox, que recuerda que no son proyectos financieramente sostenibles y, por tanto, no se pueden pagar con el remanente de tesorería.

"El PP ha vendido antes el huevo que la gallina, se ha priorizado el oportunismo político por lo ocurrido en Les Naus, cuando la realidad es que casi 5 millones están comprometidos por la venta de la parcela", ha reprochado Alemán.

Por su parte, el portavoz de Compromis, Joan Ramon Gomis, ha reclamado una reunión urgente para abordar toda la situación generada por la comercialización de las futuras viviendas de protección pública que se construirán en Nou Nazareth.