Sant Joan clama contra la reapertura del crematorio: "La salud no es negociable"

"Ni ayer, ni hoy, ni nunca". Sant Joan d'Alacant ha vuelto a dejar claro este sábado su rechazo a la instalación de un crematorio en el municipio con una manifestación en la que han participado alrededor de un millar de personas, según la organización, frente a los 500 que estiman fuentes municipales.

La marcha, convocada por las asociaciones vecinales de Benimagrell y Nou Nazareth, la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Lo Romero, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del IES Lloixa, la junta de personal del Hospital de Sant Joan, personal de la Universidad Miguel Hernández y la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan, ha contado también con la presencia del alcalde, Santiago Román (PP), así como de concejales del equipo de gobierno como Nicolás López, Charo Tomás, David Aracil, Manuel Nieto, José Luis Olcina y Marcos Piña Cebollada. Mientras que del resto de grupos con representación municipal han acudido ediles del PSOE como Esther Donate, Eva Delgado y Javier Sánchez; de Vox, Gema Alemán y Ángela Verdú; y de Compromís Joanra Gomis y Velia Planelles.

Así ha sido la manifestación contra el crematorio de San Juan / Héctor Fuentes

El recorrido arrancó en la plaza de la Constitución, continuó por la calle Jaume I y la avenida de la Rambla, y concluyó en la plaza del Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto. Durante la movilización, los asistentes corearon consignas como "No al crematorio" o "La salud no es negociable", y portaron carteles, mascarillas, guantes y globos negros en señal de protesta. Entre los participantes que portaban globos negros destacaron alumnos del colegio Lo Romero, el centro educativo más cercano a la instalación.

La manifestación, que inicialmente estaba prevista para el 31 de enero y fue aplazada por el temporal de viento, se enmarca en un rechazo vecinal que no es nuevo. El municipio ya se movilizó masivamente en 2006 y volvió a hacerlo en 2013, además de organizar concentraciones, rutas en bicicleta y otras acciones contra el crematorio.

Un conflicto que se arrastra desde hace años

El origen del conflicto se remonta a hace casi dos décadas, cuando la empresa ASV impulsó por primera vez el crematorio junto al tanatorio situado en la avenida Miguel Hernández. La instalación llegó a iniciar su actividad en 2013 en medio de una fuerte contestación social y, dos años después, en 2015, el Ayuntamiento aprobó su cierre, lo que dio paso a un largo proceso judicial.

En 2025, la empresa reactivó el proyecto y solicitó de nuevo autorización administrativa de emisiones a la atmósfera. Tras requerimientos para completar la documentación, la Conselleria de Medio Ambiente otorgó el 31 de octubre la autorización, condicionada a una serie de medidas correctoras.

Está en el peor emplazamiento y no cabe una instalación así en Sant Joan Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

Paralelamente, la vía judicial ha ido avalando la reapertura. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, fechada el 25 de noviembre de 2025, consideró adecuadas las mejoras técnicas planteadas por la mercantil, entre ellas la sustitución del horno por uno de gas, la instalación de un filtro depurador con aditivos para absorber contaminantes y un sistema de inyección para reducir los óxidos de nitrógeno.

El tanatorio de Sant Joan / Héctor Fuentes

Según confirmó la empresa a finales de enero, el crematorio cuenta con licencia municipal de apertura concedida hace dos décadas y podría retomar la actividad una vez se complete el cambio de maquinaria. Este hecho podría ser en las próximas semanas.

Posturas enfrentadas

Desde el Ayuntamiento mantienen su oposición al proyecto. El alcalde, Santiago Román, insistió antes del inicio de la marcha en que "el municipio está totalmente en contra", recordando las más de 5.000 firmas recogidas y defendiendo que la instalación "está en el peor emplazamiento y no cabe en Sant Joan".

Noticias relacionadas

Por su parte, Grupo ASV sostiene tras la manifestación que la instalación "cumple estrictamente todos los condicionantes establecidos" y que las mejoras tecnológicas incorporadas garantizan la seguridad, el respeto medioambiental y la calidad del aire, extremo que, asegura, ha sido avalado por la Conselleria de Medio Ambiente y por resoluciones judiciales. La empresa afirma, además, que mantiene abierta una ronda de reuniones con el Ayuntamiento y colectivos sociales para explicar el funcionamiento del crematorio y resolver dudas con "máxima transparencia".