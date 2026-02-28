Los therian dejan plantadas a 200 personas en el parque Lo Torrent de San Vicente

La pregunta se repetía en corrillos y bancos: "¿Han llegado los therian?". Eran las seis de la tarde de este sábado en el parque Lo Torrent y, pese a la expectación generada durante toda la semana en redes sociales, no había rastro de ellos. El anunciado encuentro therian en la provincia de Alicante ha quedado finalmente en nada.

La cita, convocada a través de una cuenta de TikTok cuyo administrador asegura ser therian, estaba fijada para las 18 horas en la zona del escenario del parque. Hasta tres horas antes, el perfil publicaba una historia animando a acudir con un escueto "nos vemos a las 6, peña". Sin embargo, los minutos pasaban, la gente seguía llegando y ningún asistente se identificaba como parte de este fenómeno. Pero, ¿qué es exactamente un therian? Se trata de personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.

Expectación en el parque Lo Torrent por la quedada therian. / """HECTOR FUENTES ABIA """

No implica una transformación física ni la creencia de poseer otro cuerpo, sino una vivencia interna de identidad. Es un fenómeno social y cultural que en los últimos meses ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre adolescentes, donde abundan vídeos en los que jóvenes explican su experiencia o se muestran con accesorios como colas o máscaras.

Fenómeno en redes

El tirón mediático ha quedado patente. Según la Policía Local de San Vicente, desplazada para controlar la concentración, alrededor de 200 personas se han dado cita en el parque Lo Torrent, una cifra inusual para un sábado cualquiera en este gran espacio verde. La mayoría eran familias con hijos y grupos de adolescentes pendientes del móvil, comentando los vídeos virales que han popularizado el término.

"Hemos venido porque lo hemos visto en TikTok y nos hacía ilusión ver therian", ha explicado una adolescente a este diario. Entre los asistentes también había padres y madres que reconocían haber acudido por iniciativa propia. "He traído a mi hijo porque con su grupo de amigos no hablan de otra cosa. Han quedado todos aquí para ver si veían therian", señalaba Paco Mollá. Pese a todo, lo cierto es que, no ha aparecido nadie esta tarde que se identificara públicamente como therian en el parque Lo Torrent. Para este domingo está prevista una nueva quedada therian en Alicante, esta vez en el barrio de San Gabriel.