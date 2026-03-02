Cinco siglos de sentida devoción en Mutxamel

Cinco siglos entregados a su patrona. Mutxamel ha vivido un 1 de marzo especialmente significativo este domingo. A la celebración de la Festividad del Milagro de la Lágrima, una jornada cargada de emoción y profundo sentido histórico, se ha sumado este año la ratificación solemne del Patronazgo de la Mare de Déu de Loreto sobre la Villa de Mutxamel y la renovación del Voto de Acción de Gracias, coincidiendo este domingo con el V Centenario del inicio documentado de su devoción en la localidad (1526–2026).

La decisión responde a la solicitud registrada el pasado 11 de febrero por la Cofradía de la Mare de Déu de Loreto, en la que se instaba a renovar el voto de acción de gracias y a reafirmar oficialmente el patronazgo con motivo de esta efeméride histórica, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Un momento del acto / INFORMACIÓN

Tras la misa solemne celebrada en honor a la patrona, la secretaria general del Ayuntamiento dio lectura pública al acuerdo plenario por el que la Corporación municipal ha ratificado oficialmente el Patronazgo de la Mare de Déu de Loreto sobre Mutxamel y ha aprobado la renovación del tradicional Voto de Acción de Gracias.

A continuación, el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, intervino para destacar el significado institucional y colectivo del acto y procedió a la entrega de la insignia institucional a la Cofradía de la Mare de Déu de Loreto con motivo de esta conmemoración histórica.

En palabras del alcalde, “la renovación de este voto no es solamente un acto ritual, sino una expresión profunda de memoria, gratitud y compromiso”.

Memoria “porque recordamos con respeto y fidelidad a todas aquellas personas que nos han precedido y que, a lo largo del tiempo, han sabido conservar y transmitir esta tradición que forma parte esencial de nuestra identidad colectiva”, ha explicado García Berenguer.

La Mare de Déu de Loreto es signo de unidad, de integración y de identidad para todas las personas que vivimos en Mutxamel Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Gratitud, “porque somos conscientes de que el pueblo que hoy somos es fruto del esfuerzo, del trabajo constante y del sacrificio generoso de tantas generaciones que han hecho posible el Mutxamel que conocemos”.

Y compromiso, porque “no queremos que esta herencia quede anclada únicamente en el pasado, sino que continúe viva como un impulso que nos proyecta hacia el futuro con esperanza, responsabilidad y confianza”.

El primer edil subrayó, además, que la Mare de Déu de Loreto es “signo de unidad, de integración y de identidad para todas las personas que vivimos en Mutxamel, y también para aquellas que, por distintas circunstancias, han tenido que cambiar de residencia, pero siguen sintiéndose, con orgullo, mutxameleras y mutxameleros”.

La mañana del domingo concluyó con una imagen para la memoria colectiva del municipio: la Corporación municipal, la Comisión de Fiestas, los cargos festeros y la Parroquia se unieron en una gran fotografía de familia que deja constancia de esta jornada histórica, un acto cargado de emoción, profundo significado y reafirmación colectiva.

Un momento de la celebración en la Iglesia de Mutxamel / INFORMACIÓN

Con esta renovación solemne, Mutxamel refuerza la continuidad de una tradición que, desde el siglo XVI, constituye uno de los pilares esenciales de su patrimonio histórico, cultural y social.

Reseña histórica

La tradición documentada sitúa el origen de la devoción en el año 1526, cuando tuvo lugar el primer hecho conocido como el “Misteri”, recogido en el Libro de la Cofradía y en las crónicas históricas de la época.

Desde entonces, la Mare de Déu de Loreto ha trascendido el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un elemento vertebrador de la identidad colectiva de Mutxamel, articulando durante cinco siglos la vida festiva, social y cultural del municipio.

Dos acontecimientos históricos reforzaron este patronazgo: el 1 de marzo de 1545, durante una procesión de rogativa por la sequía, cuando la imagen derramó una lágrima, hecho interpretado como señal providencial tras la llegada de lluvias; y el 9 de septiembre de 1597, cuando una riada que amenazaba el núcleo urbano fue evitada. Ambas fechas quedaron consolidadas como celebraciones principales del calendario local y constituyen el origen de las actuales fiestas de Moros y Cristianos.

Posicionamiento de Unides Podem-EU

En el citado pleno, el Grupo Municipal Unides Podem-Esquerra Unida votó en contra de la ratificación del patronazgo "porque incluía la renovación de votos de acción de gracias del Ayuntamiento y un compromiso institucional de fomento de festividades religiosas", han explicado este lunes desde esta coalición.

"En este sentido, queremos ser claros: Nadie cuestiona la tradición ni la devoción, pero una institución pública debe ser aconfesional como recoge la Constitución Española. Cada persona tiene libertad religiosa y un Ayuntamiento no debería asumir compromisos de carácter religioso", han explicado desde la formación.