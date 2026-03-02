La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: "Hemos actuado con legalidad y transparencia"

La empresa que comercializaba viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant sin tener todavía la calificación provisional para hacerlo ha salido al paso de los requerimientos que le han hecho tanto la conselleria como el Ayuntamiento.

Promored Velilla asegura que ha actuado "con legalidad y transparencia", que no ha publicitado que los pisos fueran también para segunda residencia y que los 1.750 euros que han entregado interesados son un mero depósito para saber el interés en el proyecto.

En un comunicado, la promotora quiere dejar claro que no ha actuado "en ningún momento" con ánimo de eludir la normativa vigente ni de causar perjuicio a los interesados en estas viviendas, instituciones competentes o a Sant Joan.

La empresa recalca que conoce y respeta la legislación autonómica en materia de vivienda protegida y es precisamente por ello las decisiones adoptadas en este proyecto: "La transparencia no es para nosotros una obligación impuesta: es un principio de funcionamiento".

Las actividades que ha realizado "con absoluta publicidad y transparencia" no constituyen, "en ningún caso", una comercialización formal de viviendas protegidas, en el sentido jurídico que establece la normativa autonómica.

Interés del mercado

Así, recalca que ha venido realizado una "mera labor comercial" de prospección de demanda, práctica habitual en el sector promotor, "destinada exclusivamente a conocer el grado de interés del mercado en el proyecto inmobiliario".

Tampoco, sostiene, se han suscrito contratos de compraventa con la promotora, sino únicamente un documento de reserva con un depósito de 1.750 euros que va a reintegrarse en su totalidad a los clientes por la empresa comercializadora, "siempre antes de la suscripción del contrato de compraventa o en cualquier momento cuando desista de su interés en la reserva".

Promored Velilla muestra su máxima colaboración y acreditará la denuncia "falsa e injustificada"

La cantidad de 1.750 euros se corresponde con depósitos "unilaterales, voluntarios y revocables" realizados por los interesados.

Respecto a que haya elaborado, encargado o difundido publicidad en la que se ofrezcan estas viviendas como segunda residencia, como dicen la conselleria y el Ayuntamiento que han tenido conocimiento por un ciudadano, asegura que es una denuncia "falsa e injustificada" y que lo acreditará con toda la documentación publicitaria que le ha sido requerida.

Promored incide en ello porque considera que afecta a la reputación e integridad de la empresa. "Ese mensaje publicitario nunca ha existido. Todos conocemos perfectamente las restricciones legales que impone el régimen de vivienda de protección pública y no tiene sentido ninguno comunicar algo absolutamente innecesario, que contradice la naturaleza misma del proyecto y las condiciones de la adjudicación", sostiene en el comunicado.

La mercantil enmarca la polémica tras el caso Les Naus, que ha generado una desconfianza "legítima y comprensible entre la ciudadanía"

La mercantil ha contestado este mismo lunes a los requerimientos de la conselleria y el Consistorio, tanto en lo que se refiere a la "falsedad de la publicidad denunciada como a la inexistencia de ninguna cantidad entregada en concepto de reserva o precio por la compraventa de las viviendas".

Además, muestra su voluntad de acuerdo y colaboración institucional con el Ayuntamiento para que, dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad vigente, se garantice el acceso de los interesados la promoción.

Preferencia para los santjoaners

Asimismo, está dispuesta a sentarse con el equipo de gobierno municipal y con el resto de grupos políticos para diseñar de manera conjunta el proceso de adjudicación transparente y garantista: "Apoyamos expresamente las condiciones de acceso que proponga el Ayuntamiento para los vecinos de Sant Joan d’Alacant y nos comprometemos a incorporarla en los términos que la administración determine".

Por último, enmarca la polémica en el contexto actual en materia de vivienda protegida en la provincia tras destapar INFORMACIÓN el caso Les Naus, que ha generado una desconfianza "legítima y comprensible entre la ciudadanía".

Por ello, la empresa quiere contribuir a revertir esa desconfianza, no a aumentarla: "Pedimos paciencia y confianza. Y nos comprometemos a merecerla".