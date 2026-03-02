San Vicente estrena contrato de basura, pero ¿cuándo se verán las mejoras?

San Vicente del Raspeig estrena este mes un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, una actuación largamente esperada por los vecinos, ya que el anterior llevaba prorrogado desde el año 2020 y sumo hasta ocho moratorias.

El nuevo servicio dotará a la ciudad de todos los recursos necesarios en los próximos 18 meses. Ese es el periodo máximo establecido para que la empresa adjudicataria, Prezero, ponga en marcha el dispositivo adecuado para cumplir el pliego de condiciones que rige esta contrata, adjudicada el pasado mes de septiembre por un importe de 85 millones de euros para un periodo de 10 años.

El concejal de Servicios y Mantenimiento, Antonio Díaz, ha confirmado que "el mayor contrato de la historia" de este Ayuntamiento empezó el domingo, 1 de marzo, con el objetivo "de acabar con tres lustros de carencias, que han convertido la limpieza en una de las mayores preocupaciones en el municipio por la falta de recursos para atender las necesidades de una ciudad que, año a año, va creciendo".

Díaz ha remarcado el compromiso del equipo de gobierno de trabajar "intensamente" en mejorar servicios fundamentales "para garantizar la calidad de vida" de los sanvicenteros. En la nueva etapa que se inicia también se pretende cumplir con todos los objetivos de reciclaje que marca la legislación vigente, que en nada tienen que ver con los anteriores.

Baldeos nocturnos

Según ha adelantado el edil, los primeros pasos que se van a dar son la mejora de los sistemas de trabajo como, por ejemplo, la introducción de baldeos nocturnos o incidir en la limpieza de las zonas de contenedores, todo ello gracias a una reorganización del trabajo que irá acompañada de la compra de nueva maquinaria con tecnología más eficiente.

Díaz ha confirmado que el eje esencial de esta nueva etapa es "cambiar la percepción" que los vecinos tienen de su ciudad y considera que se logrará básicamente a través de la ampliación y actualización de los recursos "y la optimización de su uso", así como mediante el desarrollo de nuevas campañas de concienciación y canales de comunicación con los vecinos, "a quienes es importante trasladarles que tener una ciudad limpia es cosa de todos".

El edil ha señalado que como Ayuntamiento, "podemos mejorar el servicio, poner más recursos, más herramientas tecnológicas, más personal y maquinaria y mejor planificación, pero la colaboración ciudadana es esencial y se puede lograr con gestos tan sencillos como el uso correcto de los contenedores, el respeto a los horarios o avisar de las incidencias con las herramientas adecuadas".

El contrato destinará más de ocho millones de euros a aumentar y modernizar la dotación y la maquinaria. También se podrán realizar modificaciones para atender nuevas necesidades que surjan durante el periodo de vigencia, que terminará en 2036.

Voluminosos

Los primeros avances en los próximos meses en cuanto a recogida de residuos serán la implantación progresiva de depósitos para la recogida de bioresiduos y contenedores inteligentes para los restos orgánicos con el objetivo de potenciar las recogidas selectivas, evitar desbordamientos y retirar de forma rápida y eficiente diferentes residuos, incluidos los voluminosos.

En el capítulo de limpieza, el contrato está orientado a mejorar especialmente la imagen de parques, jardines, plazas, zonas de juegos infantiles, pavimentos, mobiliario urbano o fachadas de edificios públicos. También se incrementará el control y la evaluación del cumplimiento de los compromisos por parte del Ayuntamiento.