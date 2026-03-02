El misterioso caso de la polémica promoción de Sant Joan: se queja de que no tenía vivienda y al día siguiente...

La Conselleria de Vivienda tuvo conocimiento el día 20 de febrero de que la empresa Promored Velilla 1 estaba comercializando la promoción de viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant.

Como ya ha contado INFORMACIÓN, el servicio territorial de Vivienda de Alicante comprobó que existía una solicitud de calificación provisional de esta promoción en Nou Nazareth, pero no contaba todavía con la concesión de calificación provisional ni mucho menos con ninguna autorización de dicho servicio territorial para recibir cantidades a cuenta.

El Ayuntamiento de Sant Joan, por su parte, recibió el día 26 por la tarde una comunicación no oficial de la conselleria en la que se le informa de esta situación. A partir de ese momento, el alcalde, Santiago Román, activó la maquinaria: esa misma tarde citó a la jefa de Servicio Jurídico del Consistorio, al secretario y al jefe de Urbanismo para el viernes a primera hora para informarles y tratar este asunto.

El mismo viernes, antes del pleno comunicó a los portavoces la situación de la promotora y también la reunión que en ese mismo momento estaba manteniendo con los técnicos municipales para ejercer las medidas oportunas.

Resolución

Esa misma mañana, al mediodía, el Ayuntamiento ya había redactado y firmado por el alcalde la notificación para enviar a la promotora, con la resolución de que paralizase de forma inmediata la comercialización y con la posible revocación de la adjudicación de la parcela.

Hasta aquí, la cronología de los hechos. Pero en este proceso hay un caso envuelto en el misterio. El día 22 entró por registro en el Ayuntamiento el escrito de un ciudadano en el que reclamaba al Ayuntamiento que investigase cómo se había producido la comercialización de viviendas.

Promoción de viviendas en Nou Nazareth que eliminó la comercializadora / INFORMACIÓN

Según contaba, había estado en contacto con la inmobiliaria y esta le había admitido que el 11 de febrero se había iniciado el proceso y el día 20 ya estaba cerrado, con todas las viviendas asignadas, y solo quedaba esperar a que se produjesen renuncias.

Pues bien, apenas un día después de haber presentado el escrito, el día 23 entró otro por registro en el que desistía de la queja. El motivo no era otro que la comercializadora le había ofrecido una vivienda y que ya la había reservado, por lo que no tenía sentido su reclamación.

Piso reservado

"La secuencia es muy clara: se presenta una queja formal porque no se ha podido acceder a vivienda y, 24 horas después, aparece una reserva firmada”, ha afirmado la portavoz del PSOE, Esther Donate, que ha añadido que el asunto es "muy grave".

El alcalde, por su parte, ha incidido en que actuó con "contundencia, celeridad y eficacia" y que "no nos va a temblar el pulso si se ha cometido una irregularidad".

Además, ha cargado contra el PSOE por su actuación en el pleno, cuando los socialistas reclamaron que se paralizase la formalización del contrato con la promotora si había dudas "fundadas" sobre el proceso. "Todo lo que pidieron ya estaba firmada, llegaron tarde y mal", ha incidido.