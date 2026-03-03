La oposición de izquierdas de El Campello mueve otra ficha contra la ampliación del vertedero

Los grupos municipales de la oposición de izquierdas en El Campello han organizado un acto informativo abierto a la ciudadanía para mostrar su "firme rechazo" a la ampliación del vertedero.

El encuentro, que tiene lugar el miércoles 4 de marzo en la Sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, contará con la participación de Carlos Arribas, responsable estatal de residuos de Ecologistas en Acción, quien aportará una visión técnica y ambiental sobre el impacto real de este tipo de infraestructuras.

La ampliación del vertedero supone, según PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-Podem, un modelo de gestión de residuos "obsoleto, basado en enterrar basura en lugar de apostar por la reducción, reutilización y reciclaje".

Además, recalcan, implica "un mayor impacto ambiental, paisajístico y potencialmente sanitario para nuestro municipio y su entorno natural".

Cartel de la convocatoria / INFORMACIÓN

La empresa FCC solicitó hace meses una ampliación del vertedero en superficie, que se suma a la ya realizada en altura hace menos de dos años, ante el riesgo de colapso.

Alternativas

Ante una decisión "de gran trascendencia" para el futuro de El Campello, los grupos de la oposición consideran "imprescindible" abrir un espacio de información, debate y participación ciudadana. El acto contará también con la intervención de los portavoces municipales de cada formación, que explicarán su postura y las alternativas que defienden.

"Este es un momento clave. La ciudadanía tiene derecho a conocer las consecuencias de esta ampliación y a expresar su opinión. El futuro ambiental de El Campello no puede decidirse sin sus vecinos y vecinas", sostienen los partidos de izquierda.

Por ello, invitan a toda la población a asistir, informarse y participar porque el modelo de gestión de residuos "que elijamos hoy marcará el municipio que dejemos mañana".

Moción

PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-Podem- ya presentaron una moción en el pleno de enero en contra de la ampliación, pero no salió adelante al unir sus votos en el pleno los ediles de Vox a los del gobierno local del PP.

El documento recogía que la ampliación proyectada en la planta resulta contraria "al interés general del municipio, al derecho de la ciudadanía a un entorno saludable y a los principios de protección del medio ambiente y de sostenibilidad que deben guiar las políticas públicas".

Por ello, se instaba a la Conselleria de Medio Ambiente a denegar la autorización solicitada por FCC y el Consorci Mare, "atendiendo a los impactos ambientales, sociales y sanitarios que conlleva".