PP y Vox aprueban unos presupuestos históricos en San Vicente entre los reproches de la izquierda

Más de 60 millones de euros de presupuesto, 48 proyectos, cinco millones en inversiones, otros 19 en impuestos o 5% de bajada del IBI. Estas son algunas de las grandes cifras de las cuentas municipales para 2026 de San Vicente del Raspeig, que el pleno ha aprobado este martes de forma inicial.

El equipo de gobierno de PP y Vox ha sacado adelante el documento entre acusaciones de la oposición de recortes sociales y de ignorar la emergencia habitacional. Entra ahora en la fase de exposición pública por un periodo de 15 días hábiles, antes de su aprobación definitiva. Son 60.603.000 euros, un incremento del 7,08 % respecto a 2025 (cuatro millones más).

El alcalde, Pachi Pascual, ha asegurado durante el debate que son unos presupuestos "realistas" que nacen con el objetivo de que el dinero esté "en aquello que al ciudadano de verdad le importa, como son los servicios que recibe y las infraestructuras que transforman la ciudad, sin dejar a nadie atrás".

El regidor del PP ha defendido que hay 16 millones comprometidos o ejecutados en inversiones y para final de año serán más de 25 millones, "un esfuerzo" en proyectos como el albergue, la piscina o las obras en las calles Velázquez, Villafranqueza o Mayor.

Aparcar las diferencias

El concejal de Intervención, Pablo Quintana (Vox), por su parte, ha calificado los presupuestos de "ambiciosos, útiles y realistas" y refuerzan las prioridades del equipo de gobierno para hacer un San Vicente "anteponiendo los intereses de los vecinos y aparcando las diferencias, en contraste con el Gobierno central del PSOE".

En una intervención muy técnica y llena de grandes cifras, Quintana ha desglosado los principales ingresos y gastos, así como las grandes inversiones y los proyectos en las distintas concejalías.

Modificación de la plantilla y de la RPT En el pleno se ha aprobado también, con los votos del equipo de gobierno y el rechazo de la bancada de la izquierda, la plantilla de personal y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha confirmado que se pasará de 413 a 421 empleados en el Ayuntamiento, creando ocho plazas más: cuatro de agente de Policía Local, dos de trabajador social, dos de instalaciones deportivas, además de otras mejoras realizadas para la amortización de plazas, con las que se ha tratado de atender los departamentos que más necesidad tienen. En cuanto a la RPT, el edil ha explicado que con el presupuesto de este año, se modifican puestos que afectan a más de 90 trabajadores municipales, "priorizando los colectivos con menor retribución". El PSOE ha justificado el voto en contra en que la propuesta de la RPT es "un parche tras otro" porque Lillo lleva tres años con este modelo de gestión "premiando la jerarquía y desplazando a la base" de la plantilla municipal.

La portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, en una intervención más política que técnica, ha defendido unos presupuestos "reales para la mejora de la calidad de vida de los vecinos" y ha presumido de que han tenido que gobernar los populares "para que haya alguna obra".

Tasazo de basura

Así, ha recordado el contrato de mantenimiento de infraestructura verde, las obras en la calle Mayor que enlazarán la ciudad con la universidad y la puesta en marcha del nuevo contrato de basura y limpieza, al tiempo que ha acusado a la oposición de malinformar" con la tasa de basura.

El PSOE ha indicado que las cuentas de 2026 se han presentado "tres meses tarde, sin consenso" y son "las más antisociales de la historia" de la ciudad. "Han tardado tanto porque han pasado por el aro de Vox y han cedido en las rebajas de emergencia social, cooperación y empleo, también para dejar sin ejecutar campañas enfocadas a igualdad o violencia de género. Pero eso sí, 33.000 euros más para propaganda institucional", ha expuesto la portavoz, Asun París.

En su intervención, la concejal ha hecho un esbozo de las cuentas de PP y Vox en distintas partidas, entre las que ha destacado que si el presupuesto ha crecido en cuatro millones de euros respecto al año anterior, se debe especialmente a que hay un aumento de 225.574,88 euros de recaudación por el contrato de recogida de basuras, que viene "del bolsillo" de los vecinos, de la tasa de veladores y de los ingresos del Gobierno central.

En la misma línea, sostiene que las cuentas ascienden a 60,6 millones, pero que ese aumento "no se ve reflejado en políticas que repercutan en beneficio de la ciudadanía".

Por su parte, EU-Podem ha lamentado que, pese a ser un documento correctamente elaborado, políticamente es "insuficiente, poco ambicioso y muy alejado de prioridades reales", donde "se recorta en lo social y se incrementa la presión fiscal a la ciudadanía".

El portavoz de la coalición, Alberto Beviá, ha cargado contra la falta de rumbo y prioridad política, con un presupuesto "que llega tarde" y no será efectivo hasta abril: "Nos trasladan a Alicia en el país de las maravillas, logros pocos, todo son intenciones".

Protocolo y fiestas

Ha cargado contra la falta de política real de vivienda pese a ser la principal preocupación ciudadana y contra el aumento tanto en atenciones protocolarias y fiestas, como en publicidad y propaganda. "Menos recursos para lo social y más para el escaparate", ha asegurado.

Sobre la bajada del 5% del IBI, ha indicado que no afecta por igual al no ser una medida progresiva, mientras que la tasa de la basura pasa de los 84 a los 192 euros, una subida lineal, independientemente de la renta o del valor del inmueble: "El resultado es mayor desigualdad, creemos en una fiscalidad más equitativa donde quienes más tienen más contribuyan".

Beviá ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo a la propuesta de presupuestos, que han sido rechazadas por PP y Vox, con un informe de Intervención que descarta la posibilidad de que sean aceptadas porque incumplen la normativa.

El concejal de Intervención, ante ello, ha admitido que "no tienen mucho sentido, pero hemos conseguido avanzar algo", en referencia a la falta de una sola enmienda a los presupuestos de 2025 y a que PSOE y Compromís "tampoco han presentado enmiendas este año".

La edil de Compromís, Maribel Morera, ha lamentado que el documento no atiende las "preocupaciones" de la formación, ni en emergencia social ni en igualdad, fomento del empleo, promoción lingüística o memoria histórica.

"Mejora del mantenimiento, trabajo y cobertura social son prioritarias y hay falta de voluntad de llegar a todos los sectores, no son equilibrados", ha señalado Morera.