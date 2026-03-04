Sant Joan marca los criterios para optar a las viviendas protegidas de Nou Nazareth

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha dado un nuevo paso en el control que está efectuando sobre la gestión de la parcela de titularidad municipal en Nou Nazareth, que adjudicó en subasta a una mercantil y cuya comercialización de viviendas protegidas paralizaron la conselleria y el propio Consistorio.

El gobierno local del PP va a establecer unos baremos determinados para la adquisición de estos inmuebles, que serán los mismos que se van a aplicar para el acceso a las 525 viviendas en régimen de alquiler del sector de L’Alqueria y que ya anunció el alcalde, Santiago Román.

Los interesados, además de cumplir con los criterios recogidos en la normativa autonómica, deberán demostrar arraigo con el municipio de Sant Joan, que baremarán Ayuntamiento y promotora y son los siguientes:

Empadronamiento en el municipio , donde a mayor antigüedad, mayor puntuación. Se establecerá asimismo una baremación para las personas que, no estando empadronadas en la actualidad, lo hayan estado en años anteriores.

Localización del centro de trabajo en el municipio, aunque no estén empadronados. Si bien este requisito tendrá una puntuación menor que la de estar empadronados.

Presencia de una o más personas mayores de 65 años en la unidad de convivencia.

Por cada persona con discapacidad igual o superior al 33% en la unidad de convivencia.

El gobierno local del PP habilitará un registro de demandantes de vivienda

El alcalde ha señalado que antes de que la promotora que finalmente desarrolle las viviendas y de que obtenga la calificación provisional para su comercialización por parte de la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento habilitará un registro de demandantes de vivienda para que los interesados puedan transmitir desde una fecha concreta su interés por adquirir una de estas viviendas.

Compromiso

"Con todas estas medidas vamos a garantizar que, cuando comience realmente el proceso de adquisición de viviendas, se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo. Nuestro compromiso sigue siendo que los santjoaners y les santjoaneres accedan a una vivienda protegida de su municipio", ha expuesto.

El Consistorio, en un comunicado, recuerda que sigue abierto el plazo de audiencia legal otorgado a Promored Velilla 1, tanto por el Servicio Territorial de Vivienda como por el Ayuntamiento de Sant Joan, para la presentación de alegaciones por la presunta comercialización irregular de viviendas denunciada por ambas administraciones.

Vamos a garantizar que se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo Santiago Román — Alcalde del PP

Según tuvo conocimiento por un particular la Conselleria de Vivienda, en la publicidad que hacía de las VPP la promotora daba la opción de que se destinasen tanto a residencia habitual como a segunda vivienda, circunstancia que no permite la ley.

La conselleria, en la actuación abierta, informó a la promotora de que el artículo 68.8 de la ley 8/2004 califica como muy grave percibir de los compradores de viviendas de protección pública cantidades a cuenta del precio o en concepto de reserva, señal u otro, sin autorización expresa de la administración o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente.

Sanciones

En el artículo 71 de la ley 8/2004, las infracciones tipificadas como muy graves recogen una multa que puede ir desde los 3.000 hasta los 30.000 euros.

La empresa, por su parte, afirmó a INFORMACIÓN que contestó el lunes 4 de marzo a los requerimientos de la conselleria y el Consistorio, tanto en lo que se refiere a la "falsedad de la publicidad denunciada como a la inexistencia de ninguna cantidad entregada en concepto de reserva o precio por la compraventa de las viviendas".

La mercantil aseguró que ha actuado "con legalidad y transparencia", que no ha publicitado que los pisos fueran también para segunda residencia y que los 1.750 euros que han entregado interesados son un mero depósito para saber el interés en el proyecto.

En declaraciones a INFORMACIÓN, la promotora dejaba claro que no ha actuado "en ningún momento" con ánimo de eludir la normativa vigente ni de causar perjuicio a los interesados en estas viviendas, instituciones competentes o a Sant Joan.