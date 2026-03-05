La oposición de El Campello celebra un acto vecinal contra la ampliación del vertedero

La Sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal de El Campello se llenó este miércoles en el acto informativo organizado por los grupos de la oposición municipal PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida–Unides Podem para analizar el proyecto de ampliación del vertedero de Les Canyades.

El acto comenzó con las intervenciones de los portavoces de las cuatro formaciones: Yeray Hernández (PSOE), Laia García (Compromís), Paco Toni Palomares (Per El Campello) y Pedro Mario Pardo (EU–Unides Podem).

Todos coincidieron en señalar la "preocupación existente" entre vecinos y vecinas por las posibles consecuencias ambientales y territoriales del proyecto, así como la "necesidad de garantizar la máxima transparencia y participación pública en un asunto de gran impacto para el municipio".

Tanto PSOE como Compromís han comunicado que desde las Cortes también se trata de dar pasos para reivindicar el rechazo a la ampliación del vertedero.

Tras esta introducción política, el acto continuó con la intervención del responsable estatal de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, quien presentó un análisis técnico detallado del proyecto y explicó las alegaciones que la organización ecologista ha presentado durante el proceso de información pública.

Ampliación planteada

Durante su exposición, Arribas explicó que la ampliación planteada supondría un incremento muy significativo del vertedero, que pasaría a tener una capacidad total superior a los 5 millones de metros cúbicos y una superficie cercana a los 193.000 metros cuadrados, lo que lo convertiría "en uno de los macrovertederos" más grandes de la Comunidad.

El experto detalló además "diversas irregularidades detectadas" en la documentación del proyecto. Entre ellas, destacó que parte de los documentos sometidos a información pública en enero de 2026 "corresponden en realidad a un proyecto anterior presentado en 2022 y posteriormente descartado".

Según explicó, el estudio de impacto ambiental presentado para la ampliación actual sería "prácticamente idéntico al elaborado para ese proyecto anterior", incluyendo planos y documentación técnica elaborados para una propuesta distinta.

Los concejales del PSOE, Compomís, Per El Campello y EU-Podem, con Carlos Arribas y el alcalde de Aigües / INFORMACIÓN

Asimismo, señaló "inconsistencias" en distintos documentos técnicos del expediente, como informes geotécnicos o análisis de riesgos medioambientales que, según expuso, no se corresponden con el proyecto actualmente sometido a tramitación.

Estas circunstancias han motivado que Ecologistas en Acción haya solicitado incluso la suspensión del trámite de información pública y la corrección de la documentación presentada.

El acto concluyó con un turno de preguntas en el que participaron representantes institucionales y vecinos. La primera intervención fue la del alcalde de Aigües, Emilio Solbes, quien expresó su preocupación por el impacto que la ampliación del vertedero podría tener en el entorno y manifestó su descontento con el proyecto planteado.

Inquietud y malestar

Tras su intervención, varios vecinos y vecinas asistentes tomaron la palabra para trasladar también su inquietud y malestar ante una ampliación que consideran que puede tener consecuencias importantes para el territorio y la calidad de vida en la zona.

Los grupos organizadores valoraron muy positivamente la gran asistencia al acto, con la sala completamente llena, lo que demuestra, según señalaron, el interés de la ciudadanía por informarse y participar en el debate sobre la gestión de residuos y el futuro del vertedero.

Finalmente, las formaciones de la oposición destacaron la importancia de seguir ofreciendo información "rigurosa" a la población sobre un proyecto con importantes implicaciones ambientales, territoriales y sociales para El Campello.