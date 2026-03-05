La histórica subasta del agua en Sant Joan: de solo hombres y en blanco y negro a la diversidad 75 años después

La Universidad de Alicante (UA) impulsa una acción simbólica y participativa que recrea la histórica fotografía de la subasta del agua tomada en 1951 por el geógrafo Antonio López en la marquesina de la plaza Maisonnave de Sant Joan d’Alacant, imagen convertida en uno de los grandes iconos de la huerta de Alicante.

La propuesta es sencilla: volver a ocupar ese mismo espacio y realizar una nueva fotografía colectiva que, colocada junto a la imagen original, permita reclamar el simbolismo de este lugar para una representación más completa y diversa de los paisajes del agua.

Frente a una escena históricamente protagonizada por hombres vinculados a la gestión formal del riego, la nueva imagen incorpora a mujeres y a otros actores tradicionalmente invisibilizados en los relatos oficiales del territorio.

La acción forma parte del proyecto de investigación Seccionando el Río Montnegre, financiado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y que lidera la investigadora principal Ester Gisbert Alemany.

Cartel de la iniciativa / INFORMACIÓN

La investigación estudia el valle del río Montnegre, eje fundamental en la configuración histórica de la huerta de Alicante, desde las montañas hasta el mar.

Legado cultural

El valle del Montnegre afronta actualmente profundas transformaciones "que amenazan tanto su integridad ecológica como su legado cultural", explica la arquitecta y antropóloga.

Las propuestas recientes para convertir el área en un corredor verde de carácter turístico se enfrentan a importantes desafíos: fragmentación territorial, dependencia del transporte privado y, especialmente, la progresiva desaparición de los paisajes agrícolas tradicionales que constituyen su principal valor.

La iniciativa reinterpreta en la actualidad los arquetipos desde una perspectiva feminista

Frente a este modelo, el proyecto plantea una exploración alternativa del concepto de infraestructura verde, promoviendo relaciones no extractivas con el territorio y formas de vida más sostenibles y atentas al clima.

La investigación, indica Gisbert, se inspira en las propuestas regionales de Patrick Geddes y Élisée Reclus, quienes entendieron el valle como una cadena de dinámicas sociales, económicas y ambientales interconectadas.

Si Geddes utilizaba arquetipos laborales masculinos -leñadores, mineros o pescadores- para describir estas dinámicas, el proyecto reinterpreta en la actualidad esos arquetipos desde una perspectiva feminista.

Heladeras o esparteras

"La atención se desplaza hacia figuras femeninas ligadas a los cuidados y a los ciclos temporales recurrentes: clavariesses, llavaneres, mercolines, geladores, envasadoras o esparteras", indica.

Son oficios y prácticas históricas y actuales que, además de formar parte del patrimonio cultural y ecológico del valle, "permiten pensar relaciones con la naturaleza basadas en el cuidado y no en la extracción".

Testimonios recuerdan el funcionamiento cotidiano de aquel mercado junto al Bar Pepe

Durante varios años, el equipo ha desarrollado trabajo de campo en colaboración con asociaciones locales y grupos de mujeres. Entrevistas, cartografías y talleres participativos han permitido identificar saberes y prácticas vinculadas al agua que rara vez aparecen en las fuentes técnicas o legales.

Históricamente, aunque la subasta del agua era un espacio público dominado por hombres, eran muchas veces las mujeres quienes retiraban los documentos en las oficinas sindicales "mientras sus maridos trabajan".

Cartel de la iniciativa / INFORMACIÓN

Testimonios orales como el de Isidro Buades Ripoll (2015) recuerdan el funcionamiento cotidiano de aquel mercado junto al Bar Pepe, mientras que investigaciones históricas sitúan su desaparición definitiva entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, tras la transformación del sistema tradicional de regadío.

La exposición presenta materiales de este trabajo en desarrollo, combinando el estudio técnico, histórico y legal de las infraestructuras hidráulicas del Montnegre con la representación de los múltiples trabajos relacionados con el agua realizados históricamente por mujeres, conocidos en gran parte gracias a historiadores locales y a la memoria ciudadana.

Antropología y arquitectura

El proyecto combina enfoques de la antropología, la arquitectura y el diseño territorial. Se apoya en la noción de "weather world" desarrollada por Tim Ingold, que entiende el paisaje como un espacio moldeado por el clima y las relaciones humanas, y en una perspectiva feminista que sitúa los trabajos de cuidado en el centro de las dinámicas territoriales.

La exposición está comisariada por Gisbert y Carolina Ihle y el proyecto ha contado con la participación de investigadores de renombre internacional como el antropólogo Tim Ingold (del que se publican algunos extractos del artículo "Weathering the Watershed, 2026, Landscape Research", escrito con Gisbert) o la etnoarqueóloga Almudena Hernando, así como la artista Maider López o arquitectas como Susana Velasco, Júlia Pineda o Carlos Ávila e historiadores como Armand Alberola o el jurista Jorge Payá.

El objetivo a medio plazo es proponer un modelo alternativo de desarrollo regional para el Montnegre que trascienda el paradigma extractivo-turístico y ponga en valor el cuidado del paisaje como práctica esencial para la sostenibilidad ecológica y cultural.