El Campello se prepara para la Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, El Campello prepara sus arenales para tener todo listo de cara al más que previsible aluvión de visitantes durante este periodo vacacional, que el sector considera un "ensayo general" de la época veraniega.

El departamento de Playas, que dirige el concejal Rafa Galvañ, ha iniciado este mismo viernes la colocación de las pasarelas de madera que sortean la arena (muy caliente en el verano) para alcanzar casi la orilla.

En estos días, también se instalará una papelera en cada una de las 75 entradas a los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, así como las conocidas islas de reciclado. La infraestructura se colocará esta Semana Santa en un 50%, y el resto del material antes del 1 de junio, con el inicio de la temporada turística alta.

Los operarios han iniciado el montaje al comienzo de la playa de Muchavista (Tobago) y avanzarán hasta completar los dos grandes arenales en unos pocos días.

De Madrid

El Campello recibe en estas fechas entre los visitantes nacionales sobre todo los procedentes de Madrid, muchos de los cuales poseen una segunda residencia.

Operario colocan las pasarelas de madera / INFORMACIÓN

El municipio apuesta fuerte por el turismo y a primeros de año lanzó la campaña "El Campello no se explica, se siente", alrededor del cual giran las campañas turísticas que emprenda el municipio en este año 2026, que, con videos incluidos, resume la esencia del destino, centrado en un turismo sostenible y la calidad en los servicios.

Estrategias

La campaña gira en torno a la sostenibilidad en un sector terriblemente competitivo, en el que los destinos luchan para atraer visitantes con las más variadas estrategias. Además, cuenta con distintivos oficiales, como las marcas Q de calidad turística y S de Sostenibilidad, el sistema SICTED y otros reconocimientos que han concedido organismos nacionales e internacionales.