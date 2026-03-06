Compromís solicita a las Cortes acceso al expediente de las viviendas protegidas de Sant Joan

Compromís ha presentado una solicitud a las Cortes Valencianas para poder acceder al expediente, informes e instrucciones relativos a la promoción de VPP de Nou Nazareth. "Necesitamos la verdad y la igualdad en el trato por parte de los responsables políticos del PP, y la necesitamos urgentemente", ha asegurado el portavoz en el Ayuntamiento, Joan Ramon Gomis.

Además, vuelve a reclamar la creación de una comisión de investigación y seguimiento "de todo lo que ha pasado y que garantice un procedimiento claro e igualitario para todas las personas".

Gomis considera que el municipio se encuentra ante una situación "altamente preocupante, en la que no queda claro si la empresa adjudicataria de la parcela está cometiendo irregularidades".

Falta de explicaciones

Además, señala que hay dudas sobre el comportamiento de las instituciones gobernadas por el PP durante los últimos días: "No podemos permitir que la desinformación y la falta de explicaciones claras y nítidas por parte de los responsables políticos del PP afecte a la credibilidad institucional".

Por su parte, la otra concejala de Compromís, Velia Planelles, ha indicado que cada día que pasa "sin dar explicaciones ni garantías" de un procedimiento de adjudicación de viviendas públicas "claro e igualitario para todos, la reputación institucional, especialmente la del Ayuntamiento, se ve afectada y desacreditada ante la sociedad".

La edil ha incidido en que hay que acabar "con aquellos que quieren aprovecharse del dinero público para beneficiarse ellos y a los suyos en detrimento del resto".