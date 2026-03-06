El Consell prorroga la concesión al Club Náutico de El Campello... y no por pocos años

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha otorgado al Club Náutico de El Campello una prórroga y ampliación de la concesión para continuar la explotación de la instalación náutico-deportiva en el puerto del municipio.

La concesión fue inicialmente establecida en enero de 1995, con una superficie de tierra de 29.308 metros cuadrados y una de agua de 37.648 metros cuadrados.

Ahora, según recoge este viernes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la dirección general de Costas, Puertos y Aeropuertos, organismo dependiente de la conselleria, ha resuelto dar una prórroga por un plazo de veinte años, que tiene como fecha de fin el 14 de febrero de 2045.

El presidente, Miguel Baena, y su junta directiva, en un comunicado, agradecen a todos los socios la confianza depositada para la realización de las gestiones, que se iniciaron la Generalitat hace más de tres años, y que han culminado "felizmente" en la tan ansiada moratoria.

El Club Náutico está situado en el Clot de l’Illot, un antiguo puerto natural en el que los pescadores dejaban varadas sus barcas. El paseo marítimo del Carrer la Mar llega hasta la misma entrada del puerto y a muy pocos metros está el elemento patrimonial más importante del municipio, el poblado íbero de la Illeta dels Banyets.

El objetivo de la entidad es el fomento y la práctica de los deportes náuticos, en especial la vela

El muelle cuenta con 476 amarres para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora y un servicio de custodia para 160 embarcaciones en la marina seca.

Dársena, pantalán, escuela...

Aunque se fundó en 1975, la primera acta se firmó en el año 77. A partir de entonces, empezó a crecer con obras en la dársena de atraque, la instalación de un pantalán fijo y el arranque de la actividad de la escuela de vela. De este modo, en unos años pasó de ser un puerto deportivo pequeño a un referente turístico y deportivo.

Miguel Baena accedió a la presidencia en junio de 2014 y desde entonces está al frente de la entidad social y deportiva sin fines lucrativos. Tal como queda reflejado en sus estatutos, el objetivo de la misma es el fomento y la práctica de los deportes náuticos, en especial la vela.

Además, desde sus orígenes constituye un foco de dinamización de la actividad social, deportiva, cultural de la sociedad campellera, como también recogen sus estatutos.

Barcos amarrados en el Club Náutico de El Campello / Pilar Cortés

En la actualidad, el club apoya a un importante número de deportistas de las modalidades de vela, remo, pesca deportiva y piragüismo, convirtiéndose en un importante referente del deporte náutico de la Costa Blanca.

En las últimas semanas, la conselleria está procediendo a prorrogar las concesiones a varios clubes náuticos de la provincia. En enero hizo lo propio con el de Xàbia, que la tenía inicialmente en 1981 y fue prorrogada en 2021.

Ahora, se ha ampliado por un plazo adicional de 22 años, que se extenderá desde el 9 de junio de 2031 hasta el 8 de junio de 2053, dentro del límite máximo legal de 75 años. La prórroga incorpora, además, una ampliación de la superficie concesional, que pasa a incluir un total de 7.386 metros cuadrados de superficie terrestre y 32.974 metros cuadrados de superficie de agua.

Denuncias en Altea

En Altea, por contra, la situación está complicada: una resolución de octubre de 2022 ampliaba la concesión por diez años adicionales, condicionada a la reposición del dique de abrigo este.

El Club Náutico Campomanes y los amarristas sostienen que la empresa Marina Greenwich S.A., gestora del Puerto Deportivo Luis Campomanes, estaría aprovechando la prórroga de la concesión para imponer nuevas condiciones económicas “abusivas” que podrían generarle beneficios de hasta 40 millones de euros durante el periodo ampliado.