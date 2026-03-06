“FV VALLEDELSOL”: información pública del proyecto de planta solar fotovoltaica en Mutxamel

Anuncio por el que se someten a una información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada “FV VALLEDELSOL”, y su infraestructura de evacuación, con potencia instalada de 28,665 MW, a ubicar en el término municipal de Mutxamel (Alicante), sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Expediente ATALFE/2022/61/03.

Marco normativo

A los efectos previstos en:

el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,

la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,

la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana,

la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,

y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

se someten a una nueva información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:

Datos de la solicitud

Peticionario: TIERRA DE SOL PROJECT, S.L.U., NIF B72408214 y con domicilio social en Calle Médico Pascual Pérez, Nº44, 2ºDCHA DESPACHO 2, CP 03001, Alicante.

Tipo de central eléctrica: Instalación fotovoltaica denominada «FV VALLEDESOL», con potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos: 32.356,17 kW, potencia nominal de inversores: 28.665 kW, capacidad de transformación: 28.665 kW y capacidad de acceso concedida: 27.745 kW.

Emplazamiento

Emplazamiento grupos generadores e infraestructura de interconexión subterránea:

Las siguientes parcelas del término municipal de Mutxamel (Alicante), con referencia catastral:

8190901YH1589S0001BP, 8388401YH1588N0001SI, 8587901YH1588N0001AI, 8187602YH1588N0001JI, 8187601YH1588N0001II, 8178603YH1588N0001LI, 8187604YH1588N0001SI, 8385601YH1588N0001TI, 7987601YH1588S0001MH, 7987603YH1588S0001KH, 7887801YH1578N0001HR, 7787901YH1578N0001TR, 7885901YH1578N0001PR, 7985808YH1578N0001GR y 7985806YH1578N0001BR.

Las siguientes parcelas: del polígono 2 las parcelas 47 y 48; del polígono 3 la parcela 55; del término municipal de Mutxamel (Alicante).

Emplazamiento infraestructura de evacuación particular: las parcelas 57, 9005 y 9006 del polígono 3 del término municipal de Mutxamel (Alicante).

Emplazamiento SET VALLE DEL SOL: parcela 57 del polígono 3 del término municipal de Mutxamel (Alicante).

Antecedentes del expediente y evaluación ambiental

El expediente inicialmente fue sometido al trámite de información pública y consultas correspondientes por un plazo de 30 días, de acuerdo con las previsiones de los artículos 23 y 24 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell de la Generalitat.

A tal efecto, se publicó anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 22 de enero de 2024 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 17 de enero de 2024 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del municipio afectado.

En fecha 4 de octubre de 2024, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, emitió Declaración de Impacto Ambiental de la instalación (262/2024/AIA), publicada en el DOGV Núm. 10024 del 14 de enero de 2025.

Debido a las modificaciones sustanciales producidas en la central fotovoltaica por diferentes informes y/o consultas realizadas a los organismos/administraciones con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación eléctrica, se procede a esta segunda información pública de la instalación modificada.

Órganos competentes

Órgano competente para autorizar la instalación: Dirección General de Energía y Minas de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental: Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Documentación del expediente

Proyecto. Denominación: “Proyecto de Ejecución FV Valledelsol 27,745MW”.

“Proyecto de Ejecución FV Valledelsol 27,745MW”. Proyecto infraestructura de evacuación. Denominación: “Proyecto Técnico Administrativo Nueva Subestación de 30-132 kV SET VALLE DEL SOL”.

“Proyecto Técnico Administrativo Nueva Subestación de 30-132 kV SET VALLE DEL SOL”. Estudio de Impacto Ambiental.

Estudio de Integración Paisajística.

Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado (dentro del proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica)

Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

Separatas dirigidas a:

o Ayuntamiento de Mutxamel.

o Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.

o i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

o Red Eléctrica de España S.A.

o Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental

Relación de bienes y derechos afectados (se anexa).

Memoria Justificativa de la declaración de utilidad pública.

Presupuestos

Presupuesto de Ejecución Material de “FV VALLEDELSOL”: 10,074,274.47 €

Presupuesto de la “SET VALLE DEL SOL”: 1.951.336,70 €

Características principales

Instalación fotovoltaica: La central fotovoltaica denominada "FV VALLEDELSOL" de 32,35617 MWp, está compuesta por un campo generador de 38.808 módulos fotovoltaicos bifaciales de 725 Wp de ganancia máxima, montados en estructura fija.

Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 7 inversores de 4.095 kVA. Esto supone una potencia nominal de inversores de 28,665 MW. A su vez los inversores se conectan, con 4 Centros de Transformación, de una potencia total de 28,865 MVA.

Según la definición de potencia instalada introducida por el Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, la potencia instalada de la central será de 28.865 kW.

Tres líneas de interconexión subterráneas de 30 kV para conectar con la subestación elevadora “SET VALLE DEL SOL 33/132 kV” con conductor tipo AL RHZ1-OL 18/30 KV, definidos en los siguientes ramales y desglosado por longitudes y sección de cable:

Origen Destino Distancia (m) Sección (m2)

Ramal 1.1. CT2 CT1 511,72 1x120

Ramal 1.2. CT1 SET 1110,71 1x300

Ramal 2.1. CT3 CT4 560,82 1x120

Ramal 2.1. CT4 SET 531,96 1x240

Ramal 1.1. STATCOM SET 243,42 1x240

Nueva Subestación Elevadora SET VALLE DEL SOL de 30/132 kV, que será colindante con la nueva Subestación de Maniobra propiedad del gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., denominada ST BOTER, ubicada en la misma parcela.

La futura ST BOTER formará un nudo de interconexión de las subestaciones ST JIJONA, ST SAN JUAN, ST RABASA y ST SAN VICENTE, propiedad del gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., y la futura STM SARGANELLA, desde donde evacuará la energía producida en las centrales fotovoltaicas FV KENERJONA I y FV KENERJONA II, que se tramitan en el Servicio de Territorial de Industria, Energía y Minas con los números de expediente respectivos ATALFE/2022/50/03 y ATALFE/2022/51/03.

Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de transporte de energía eléctrica.

Tramitación de urgencia

En fecha 22 de enero de 2026 se ha emitido acuerdo del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante para la aplicación a este expediente del procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos

Consulta pública y presentación de alegaciones

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:

https://mediambient.gva.es/es/web/energia/informacion-publica, en castellano, y

https://mediambient.gva.es/va/web/energia/informacion-publica, en valenciano, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.