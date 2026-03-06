La ruta de senderismo con las mejores vistas de la costa de Alicante: un mirador natural perfecto para hacer en familia

Más allá de sus playas y calas, El Campello esconde varios espacios naturales que permiten descubrir otra cara del litoral alicantino. Rodeado de pequeñas sierras y parajes de montaña, el término municipal ofrece numerosas rutas para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de la naturaleza. Entre ellas destaca el sendero de Les Puntes de Gosàlvez, una excursión muy popular entre quienes buscan paisajes tranquilos y buenas vistas al Mediterráneo.

Les Puntes de Gosàlvez

Esta ruta se corresponde con el sendero local SL-CV 93, un recorrido que atraviesa uno de los parajes naturales más interesantes del municipio. Con una distancia aproximada de 4,4 kilómetros, un desnivel de 128 metros y una duración media de alrededor de una hora y media, se considera una ruta de dificultad moderada, aunque accesible para la mayoría de senderistas.

El recorrido comienza en la partida del Ramellat, junto al colegio de la Colonia Bonny, donde se encuentra un panel informativo con el mapa del sendero y una pequeña zona de aparcamiento. Desde este punto se inicia la caminata por una pista forestal señalizada que pronto conduce al primer poste de dirección.

El sendero continúa ascendiendo hasta alcanzar una zona más abierta donde aparece la Casa de Xima, situada en un pequeño llano. Desde este punto se puede observar la carretera de Aigües, mientras el camino vuelve a subir en dirección sur. Poco después se llega a un cruce señalizado que conduce hasta una pequeña loma y a la conocida Caseta de Caçadors, uno de los puntos más destacados del recorrido.

Desde esta zona se obtiene una de las panorámicas más impresionantes de la ruta. Tras una breve subida hasta la cumbre del cerro, los senderistas pueden contemplar una vista privilegiada de toda la costa. En días despejados es posible distinguir El Campello, Alicante, el castillo de Santa Bárbara e incluso el cabo de Santa Pola, además de las montañas que rodean el litoral. No es casual que el paraje sea considerado una auténtica atalaya natural al Mediterráneo.

La práctica del senderismo en rutas homologadas garantiza la correcta señalización y seguridad del recorrido, y en Alicante puedes disfrutar de muchas de ellas.

Después de disfrutar de las vistas, el sendero continúa hacia el sur hasta llegar a la Caseta de Moyano, una pequeña construcción que antiguamente se utilizó en trabajos de reforestación.

Senderismo en familia

Por sus características, el recorrido es una opción interesante para hacer senderismo en familia. Aunque el terreno no está adaptado para carritos de bebé, sí es un camino asequible para realizar con niños acostumbrados a caminar. En total, la ruta puede completarse en alrededor de dos horas si se incluyen paradas para descansar o almorzar, especialmente en la zona de la Caseta de Caçadors, un lugar perfecto para detenerse y disfrutar del paisaje. Desde allí se puede regresar por el mismo camino o continuar el recorrido en forma circular hasta volver al punto de inicio.