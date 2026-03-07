Xixona celebra el 8M prestando especial atención al bienestar de las mujeres

El Ayuntamiento de Xixona conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación cultural, educativa y de sensibilización abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de seguir promoviendo la igualdad y reflexionar colectivamente sobre los retos que aún persisten.

La concejala de Igualdad, María Teresa Carbonell, ha señalado que «el 8 de marzo no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para recordar que todavía queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres».

Las actividades comenzaron el pasado 5 de marzo con el taller «El derecho a estar bien», una charla centrada en el bienestar emocional y la salud de las mujeres. La sesión abordó cuestiones como el cansancio, el estrés o la ansiedad desde una mirada cercana y comunitaria, con el objetivo de ofrecer herramientas para comprender y cuidar la salud emocional.

El acto central previo al 8M tuvo lugar el 6 de marzo con la concentración y lectura del manifiesto institucional en la puerta del Ayuntamiento, un acto simbólico en el que también se exhibió el funko feminista creado por Joves Xixona. Durante la jornada, el Espai Jove acogió también el escape room «Objetivo: iguales», una actividad participativa pensada para sensibilizar sobre la igualdad y fomentar la reflexión entre la población más joven.

La jornada del 7 de marzo estuvo dedicada, nuevamente, al bienestar y al autocuidado con el taller «Relajación para cuidarse», impartido por Virtudes Hernández, psicóloga especializada en bienestar emocional de las mujeres. La sesión ofreció una introducción práctica a los beneficios de la relajación tanto a nivel físico como emocional, así como técnicas sencillas de meditación que pueden incorporarse fácilmente al día a día, y acabó con un desayuno gratuito y nutritivo para las participantes.

Ese mismo día por la tarde, el Cine de Dalt acogió el estreno de la obra de teatro «Las que tiran del carro», de la compañía Patio de Vecinas. La pieza narra una historia tierna y con toques de humor, ambientada en la España de los años sesenta y setenta, centrada en la lucha vecinal y en el papel que desempeñaron muchas mujeres en la vida cotidiana de sus barrios.

María Teresa Carbonell ha señalado que «la cultura y la educación son herramientas fundamentales para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria», y ha añadido que estas actividades pretenden generar espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a la igualdad y al papel de las mujeres en nuestra sociedad.

En esta misma línea, la Biblioteca municipal también se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la elaboración de una guía de lectura específica alrededor de esta fecha que estará a disposición de todos los usuarios, así como con una selección de títulos de temática feminista que podrán consultarse y tomarse en préstamo durante estas semanas.

La programación continuará durante el resto de mes con diversas actividades educativas y formativas. Entre el 11 y el 18 de marzo se desarrollarán talleres en los centros escolares dirigidos al alumnado de quinto y sexto de Primaria, centrados en las relaciones afectivas saludables y la corresponsabilidad, dentro del programa Corresponsables y Psicosex.

Además, el 12 de marzo a las 18.30 horas en la Casa de Cultura se celebrará el taller «Corresponsabilidad en casa», impartido por la trabajadora social y sexóloga Natalia Martínez, mientras que el 23 de marzo tendrá lugar la charla para familias «Amor del bueno: cómo acompañar a los adolescentes en la construcción de relaciones sanas», a cargo de la psicóloga y sexóloga Vanesa García.

Asimismo, en el marco de la conmemoración del 8M, el Pleno del Ayuntamiento de Xixona ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional en la que el consistorio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia de género.

En esta línea, el equipo de gobierno ha dado un paso más en su compromiso con la igualdad con la implantación de un protocolo que establece un marco claro de prevención, detección y actuación ante posibles situaciones de acoso, con el objetivo de garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso y libre de discriminación para todo el personal municipal.

Según ha explicado Carbonell, este protocolo refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o discriminación. «Las instituciones debemos ser ejemplo y motor del cambio social», ha señalado, y ha añadido que «desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando medidas que favorezcan la igualdad real y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política».