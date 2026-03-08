Colgados a 30 metros para recuperar una joya de la naturaleza de Xixona

Colgados a más de 30 metros de altura para estabilizar taludes en uno de los iconos turísticos de Xixona. Se trata del paraje natural de El Salt, que lleva cerrado desde 2020 debido a los problemas de inestabilidad y desprendimientos de rocas.

Una empresa ha comenzado las obras de consolidación de la enorme pared vertical de este enclave, que cuenta con una poza en la que todos los veranos eran muchos los vecinos que acudían a darse un chapuzón.

En esta joya de la naturaleza hay amplias zonas en los distintos taludes con un elevado grado de meteorización y una alteración superficial muy marcada, asociada a la naturaleza caliza del macizo rocoso.

Las inestabilidades puntuales en diferentes sectores provocaron la caída de bloques hacia la gran poza de agua.

Trabajos de rehabilitación en El Salt / Jose Navarro

El Ayuntamiento adjudicó los trabajos en junio de 2024, pero la dirección de obra solicitó meses después una modificación. El motivo era que en el tiempo transcurrido desde que se redactó el proyecto de ejecución hasta su inicio, el estado de los taludes había cambiado, de tal manera que hacía inviable la solución aportada.

Modificación del proyecto

Por ello, el gobierno local autorizó un modificado del proyecto y del contrato de obras, con lo que el presupuesto se incrementó un 44,83% respecto al precio inicial al pasar de 265.375 euros a 384.348 euros.

La junta de gobierno local aprobó en diciembre el expediente de modificación del contrato y el mes pasado comenzaron los trabajos de acondicionamiento, que tienen un periodo de ejecución de seis meses.

El Salt es accesible desde la carretera CV-7840 y cuando llueve copiosamente forma un gran salto de agua (de ahí el nombre del paraje) procedente del río de La Torre.

Además, el proyecto tiene como finalidad mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad de los visitantes al paraje. Por ello, además de intervenir sobre los taludes, se va a acondicionar la escalera de acceso a la poza, que consta de 170 escalones, y a prolongar la bionda en el camino.

La alcaldesa y el edil de Medio Ambiente, en la visita a la obra, con la poza al fondo / Jose Navarro

La ejecución de estas obras permite estabilizar y asegurar aquellas rocas que, como consecuencia de los procesos naturales de meteorización y erosión, presentan inestabilidad y riesgo potencial de desprendimiento desde el talud.

Esta actuación no detiene el proceso natural de degradación del macizo rocoso que conforma el talud, ya que dicho proceso es inherente a su propia naturaleza.

No obstante, las obras permiten estabilizar bloques de tamaño medio y controlar la reptación progresiva de partículas erosionadas hacia el pie del talud, minimizando así los efectos derivados de su eventual desprendimiento.

Sanear y contener

Los trabajos que están realizando los trabajadores de una empresa especializada del sector, consisten en picar las rocas salientes de mayor tamaño y sanear las zonas más deterioradas, desprendiendo los bloques sueltos o inestables. Además, se contienen los taludes con una malla reforzada.

Una bañista en El Salt de Xixona, en una imagen de archivo / J. A. Rico

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha reconocido que El Salt necesitaba "desde hace tiempo" esta actuación, que va a permitir preservar el paraje "y que podamos volver a disfrutar de un lugar al que tenemos especial cariño".

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Cristian Sirvent, ha asegurado que las obras van a permitir contar con un lugar "más seguro" para vecinos y visitantes.