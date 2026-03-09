Colisión múltiple en la AP-7 entre El Campello y La Vila: hasta 9 vehículos implicados
El choque deja un herido leve y está ralentizando la circulación
Un aparatoso accidente de tráfico en la AP-7 entre El Campello y La Vila Joiosa está provocando retenciones de tráfico y circulación lenta desde primera hora de la mañana en dirección a la ciudad de la Marina Baixa.
Sobre las 7.40 horas se ha producido una colisión múltiple por alcance en la autopista en el kilómetro 670, a la altura de Coveta Fumà, con hasta nueve vehículos implicados, según la Guardia Civil de Tráfico.
El choque solo ha dejado un herido leve, según las mismas fuentes, pero el incidente ha dejado inutilizado el carril izquierdo de la AP-7, que se ha cortado al tráfico.
Esto está provocando la ralentización de la circulación durante seis kilómetros, ya que solo se puede ir por el carril derecho. Mientras, se está procediendo a la retirada de los nueve vehículos afectados.
