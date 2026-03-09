Empleada de hogar en San Vicente... y ladrona de joyas de ancianos

Las personas mayores son un blanco fácil para los amigos de lo ajeno, que se aprovechan de su vejez para cometer robos. Es lo que ha ocurrido en San Vicente del Raspeig, donde la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 44 años como presunta autora de tres delitos de hurto en interior de vivienda tras sustraer joyas valoradas en aproximadamente 25.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre diciembre de 2025 y el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, tuvo conocimiento de varios hurtos de joyas ocurridos en el interior de tres inmuebles. En todos los casos se detectó un patrón común: las víctimas eran personas de avanzada edad.

Ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad de las víctimas, el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de San Vicente inició la denominada Operación Parajo.

En una primera fase de la investigación, los agentes analizaron las viviendas afectadas y comprobaron que en ninguna de ellas existían signos de forzamiento en puertas o accesos, ni daños o desorden en las estancias, explica la Benemérita.

Estas circunstancias llevaron a los investigadores a sospechar de un modus operandi específico, iniciándose las gestiones necesarias para identificar al posible autor o autores de los hechos.

Sospechas

Tras diversas indagaciones, los agentes comprobaron que una empleada del hogar había trabajado o trabajaba en las tres viviendas afectadas. Aunque la mujer no contaba con antecedentes por hechos similares, las sospechas se centraron sobre ella, según las mismas fuentes.

Posteriormente, las gestiones realizadas en distintos establecimientos dedicados a la compra-venta de oro y antigüedades en la provincia de Alicante permitieron acreditar que algunas de las joyas denunciadas como sustraídas habían sido vendidas por la investigada.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos, pudiendo devolver algunas de las joyas a sus legítimos propietarios.

Ante el juez

El pasado 25 de febrero los agentes procedieron a la detención de la trabajadora, siéndole imputados tres delitos de hurto. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

Paralelamente, los investigadores han detectado varias ventas de joyas que no han sido reconocidas por los denunciantes actuales, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas víctimas que pudieran haber contratado los servicios de la detenida entre el año 2022 y la actualidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recomienda a las personas que crean que hayan podido ser víctimas de esta persona que acudan a las dependencias de la Guardia Civil de San Vicente o bien contacten a través del teléfono 96 567 58 14.