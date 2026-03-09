Fallece un trabajador en las obras de reasfaltado de La Carrasqueta de Xixona atropellado por un vehículo

Accidente laboral mortal en Xixona. Un trabajador que participaba en las obras de reasfaltado y señalización de la carretera de La Carrasqueta de Xixona ha fallecido este lunes atropellado por un turismo.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19.10 horas en la zona de la Penya Redona, en el kilómetro 25,5 de la CV-800 en sentido descendente, ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico.

Al parecer, el operario estaba pintando uno de los tramos cuando ha tenido lugar el fatal accidente de tráfico.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación inició hace tres semanas los trabajos en 15,5 kilómetros, entre las rotondas de san Antonio y de la Sarga.

En concreto, entre los kilómetros 18,5 y 34, un tramo que sufre una "degradación progresiva" del firme como consecuencia del paso del tráfico y del tiempo transcurrido, explicaba la conselleria.

Operarios trabajan en las obras de reasfaltado de La Carrasqueta de Xixona / INFORMACIÓN

En años anteriores se habían ejecutado labores de bacheo, dentro de las actuaciones para la mejora de la conservación de carreteras y de los elementos del sistema viario.

Degradación del firme

El firme de la carretera de La Carrasqueta presenta dos grandes problemas que la conselleria quiere resolver: la degradación del firme con algunos agrietamientos y una regularidad superficial inadecuada.

Los trabajos consisten en la renovación de la capa de firme, así como de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento, siguiendo las medidas solicitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los trabajos se alargan todo este mes de marzo, dependiendo de las condiciones meteorológicas, con una inversión de aproximadamente 1.260.000 euros. La CV-800, en los puntos kilométricos objeto de la actuación, registra unos 1.300 vehículos al día, de los que los pesados suponen el 11 por ciento.

Ecologistas han venido denunciando desde hace años que el riesgo de la CV-800 en La Carrasqueta es la velocidad por la que circulan los motoristas, que ponen en peligro a los automóviles, y no el estado de la carretera.