Marcha solidaria Pepe y Olivia para apoyar a familias afectadas por el cáncer infantil

Pepe y Olivia es una iniciativa impulsada por los padres de estos dos niños con el objetivo de dar visibilidad al cáncer infantil y apoyar a las familias que atraviesan esta enfermedad, una marcha solidaria que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en El Campello en su tercera edición. Ambos padecieron esta enfermedad, una experiencia que marcó para siempre la vida de sus familias.

A partir de esa vivencia, sus padres decidieron impulsar esta iniciativa solidaria para transformar el recuerdo de sus hijos en un gesto colectivo de apoyo y esperanza para otras familias que hoy viven esta realidad. La iniciativa colabora con Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana), una entidad que realiza una labor de acompañamiento psicológico, apoyo social y actividades para niños y familias durante el tratamiento.

En la edición anterior participaron cerca de 300 personas, en una jornada marcada por la solidaridad y el encuentro comunitario, y para esta tercera edición se espera una participación aún mayor.

Participantes en la marcha del pasado año / INFORMACIÓN

Recorrido por la costa

La jornada comenzará con la entrega de dorsales a partir de las 08:30 horas y hasta las 09:45, manteniéndose las inscripciones abiertas para quienes deseen participar.

El recorrido comenzará en Los Salesianos de El Campello, entidad también colaboradora de la iniciativa, y discurrirá por algunos de los espacios más representativos del municipio.

Los participantes recorrerán la costa de El Campello, pasando por el Rincón de la Zofra y el Paseo Marítimo, hasta llegar a la Lonja de Pescado, donde se realizará el giro para regresar nuevamente al punto de salida, completando un recorrido de ida y vuelta accesible para familias, niños y personas de todas las edades.

Una jornada solidaria

La Marcha Solidaria Pepe y Olivia se plantea como una jornada participativa y abierta a toda la comunidad. Durante el evento se organizarán diferentes actividades para los asistentes, entre ellas:

• Almuerzo solidario

• Talleres infantiles

• Animación para familias

• Rifa solidaria con diferentes premios

Entre los gestos de apoyo recibidos destaca la colaboración del Atlético de Madrid, que ha donado un balón firmado por todos los jugadores del primer equipo, que será sorteado durante la jornada para recaudar fondos para la causa. Asimismo, Coca-Cola participa con una donación y aportación de producto para el evento, y Grupo Brotons se suma también como colaborador de esta iniciativa. Además, diversas empresas y entidades vinculadas a los sectores de educación, alimentación y cultura han querido sumarse a esta causa solidaria.

Un gesto colectivo

La Marcha Solidaria Pepe y Olivia busca convertirse en un espacio de encuentro donde la comunidad pueda mostrar su apoyo a las familias afectadas por el cáncer infantil y contribuir a la labor que Aspanion realiza acompañando a niños y familias en momentos especialmente difíciles. "Cada paso dado durante esta jornada simboliza un gesto de apoyo, visibilidad y solidaridad hacia quienes atraviesan esta enfermedad", explican desde la organización.

Inscripciones:

https://grupobrotons.com/event/iii-marcha-solidaria-pepe-y-olivia-el-campello-2026/