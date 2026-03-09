Nerina, argentina residente en El Campello, sobre los españoles: “Siguen comiendo como sus abuelos mientras tienen el auto cargando”

Mudarse a otro país siempre implica enfrentarse a cambios culturales, administrativos y sociales que pueden marcar la experiencia de quienes emigran. Nerina, una argentina que reside en El Campello relata cómo fue su adaptación al país y su percepción sobre la sociedad española.

Desde su llegada, Nerina asegura que su experiencia ha sido positiva y que nunca ha vivido situaciones de rechazo por su origen. “En España no puedo decir que me haya pasado nada malo”, explica al recordar su proceso de adaptación. Para ella, la convivencia ha sido sencilla y la integración natural, algo que atribuye en parte a la cercanía cultural entre ambos países y a la forma de ser de los españoles.

La burocracia

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes se trasladan a otro país es la burocracia. En el caso de Nerina, reconoce que los procedimientos pueden ser lentos, pero asegura que finalmente funcionan. “Puedo decir que es mejor que en Argentina, pero no es Estados Unidos ni Finlandia”, explica. Aun así, transmite un mensaje de confianza para quienes están pasando por ese proceso: “Yo estoy segura de que tarde o temprano los papeles salen. España responde, demora pero sale. Hay que tener paciencia”.

Mezcla de tradición y modernidad

Más allá de los trámites administrativos, lo que más le ha llamado la atención de España es la mezcla entre tradición y modernidad que percibe en la vida cotidiana. Nerina considera que el país ha sabido mantener ciertas costumbres mientras adopta algunos avances tecnológicos. “Es muy loco lo que pasa. Por ejemplo, siguen leyendo revistas y libros y hay por todos lados lugares donde venden revistas y libros”, comenta. Al mismo tiempo, destaca que muchas tradiciones gastronómicas se mantienen vivas. “Ellos siguen comiendo como comían sus abuelos y junto con eso tienen el auto cargando en la esquina”, dice en referencia a los coches eléctricos y los avances tecnológicos.

La argentina también observa que España no ha adoptado de forma masiva ciertos hábitos más asociados al consumo globalizado. “Hay algún que otro McDonald’s o Pizza Hut, pero ellos se quieren ir a comer la paella o pan con aceite de oliva y tomate”, señala. Para Nerina, esa preferencia por la gastronomía local refleja una identidad cultural fuerte. “Son muy nacionales, han sabido cuidar las tradiciones que les hacen bien. Han sostenido cosas buenas sin intentar reemplazarlas”, explica.

La vida en Alicante

En su experiencia viviendo en la provincia de Alicante, también ha percibido diferencias dentro de la propia sociedad española. Según su visión, existen perfiles distintos en función del entorno o del contexto cultural. “Los españoles son una sociedad un poco dividida en dos”, comenta. “Por un lado está el español más rural, que es un poco más cerrado, no tiene tanta paciencia y no le gusta innovar tanto. Y después está el español de ciudades como Alicante, que al ser tan cosmopolitas están más abiertos al aprendizaje y a la cultura”.

Nerina cuenta su experiencia viviendo en El Campello / YouTube

La vida cultural de Alicante

Precisamente, el ambiente cultural es uno de los aspectos que más valora de vivir en la zona. Nerina destaca que Alicante y su entorno ofrecen numerosas actividades durante todo el año. “Alicante tiene mucha vida cultural. Siempre hay conciertos, recitales… y eso hace que la personalidad sea más flexible”, afirma. Para ella, este dinamismo cultural contribuye a que la sociedad sea más abierta y diversa.

Además, resalta el estilo de vida mediterráneo como uno de los grandes atractivos de la región. “Son divertidos, están muy conectados con el disfrute y con el gozo de la vida”, explica. También menciona la importancia que la sociedad española otorga a la familia y al ocio al aire libre. “Van todos juntos en familia a la playa, se ponen en pelotas y todo es muy libre”, comenta entre risas.

Otro aspecto que destaca es la libertad social que percibe en España. “Puedes vestir como quieras, elegir la sexualidad que quieras, la política que quieras… se puede convivir de forma más armoniosa a pesar de las diferencias”, afirma. Nerina considera que España ha logrado encontrar un equilibrio entre progreso y calidad de vida. “Cuidan que los alimentos sean de buena calidad, el deporte, el estar al sol, el mar, el leer”, resume. “En esto creo que nos llevan un poquito de ventaja”, concluye.