El Síndic toma una decisión sobre el acceso de los grupos de oposición de El Campello al registro municipal

No es el primer ayuntamiento ni, seguramente, será el último. En los últimos años, ha pasado con los de Benidorm, Orihuela o Sant Joan, por poner ejemplos. Se trata del acceso a información a los concejales de la oposición a través del registro de entrada y salida, una forma de ejercer las funciones de fiscalización y control al gobierno municipal.

En el Ayuntamiento de El Campello, todos los miembros de la corporación municipal contaban desde 2015 con acceso directo a este procedimiento, pero desde mediados de diciembre el gobierno local del PP lo bloqueó.

Se basaba en un informe realizado por la Secretaría para garantizar la protección de datos. Los cargos públicos pueden seguir pidiendo cuantos documentos registrados quieran y conocer su contenido, pero no tener acceso a datos privados.

Pero cuatro partidos de la oposición, PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem, pidieron por registro que se les restituya el acceso directo al registro de entrada y salida para poder desarrollar su labor. Y EU-Podem presentó una queja al Síndic de Greuges.

Medidas tecnológicas

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana acaba de emitir una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento que adopte "todas las medidas tecnológicas y organizativas necesarias" para incrementar y facilitar el acceso a la información pública por parte de los concejales, a través de la plataforma de gestión electrónica de los expedientes, evitando, eso sí, el acceso a los datos especialmente protegidos.

"La tecnología debe adaptarse en todo momento para facilitar el ejercicio de los derechos", dice el defensor del pueblo de la Comunidad

La resolución que firma Ángel Luna considera que "las limitaciones de los sistemas de gestión electrónica" de los expedientes "no pueden servir de excusa permanente para limitar el ejercicio del derecho fundamental" que tienen los concejales a acceder a la información pública existente en la corporación local de la que forman parte. "La tecnología debe adaptarse en todo momento para facilitar el ejercicio de los derechos", añade.

El Síndic, en su escrito, recuerda que ha declarado, de forma reiterada, que los concejales de la oposición deberían poder acceder a la información del registro de entrada y salida de documentos de la misma manera que los concejales del equipo de gobierno, ya que todos ellos son miembros de la misma corporación local.

Confidencialidad

La institución incide en que no hay cesión de datos personales a terceras personas ajenas a dicha entidad local, todos tienen el mismo deber de reserva de la confidencialidad de la información y ese acceso es "un derecho fundamental necesario" para poder ejercer las funciones propias del cargo público para el que han sido elegidos.

El Ayuntamiento de El Campello, en el informe que envió al Síndic, dejaba constancia de que los concejales de la oposición no han dejado de visualizar "en ningún momento" los datos del registro de entrada y salida de documentos.

Es decir, añadía el escrito, se sigue visualizando la fecha, el número de registro, la persona que lo presenta, el asunto, el expediente administrativo asignado y el servicio al que va destinado.

"La medida adoptada se limita exclusivamente a suprimir el acceso directo al contenido íntegro de los documentos presentados por los interesados, sin perjuicio de que los concejales puedan solicitar en cualquier momento el acceso a dichos documentos concretos, previa disociación o anonimización de los datos personales que pudieran contener, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales", concluía.