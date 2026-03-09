Acuden a "inaugurar" los tres primeros parques infantiles renovados de El Campello y los vándalos se habían adelantado

Calle Vent de Llevant, calle Vent de Ponent y plaza de Hissenda d’en Terol (en la calle Llauradors) son los tres espacios urbanos de El Campello donde ya han sido renovados y abiertos al público tres parques infantiles, tras superar la correspondiente inspección técnica de materiales y seguridad.

Los tres figuran en el listado de 23 contemplados en el ambicioso plan de inversiones municipal aprobado en 2024. Los siguientes en la lista son los situados en la avenida San Bartolomé (plaza del Carmen), y plaza Alcalassí, en la zona de Muchavista lindante con el PAU 5 de Alicante.

La mala nueva se ha producido cuando el alcalde, Juanjo Berenguer, la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, recorrieron el viernes los tres parques para comprobar el resultado de las obras.

Palomares, Llopis y Berenguer, en uno de los parques renovados de El Campello / INFORMACIÓN

En uno de ellos se encontraron con una "desagradable" sorpresa, pues algún desalmado se había dedicado a lanzar piedras de considerable tamaño por encima de la valla protectora, que alcalde y concejales retiraron para que los pequeños pudieran utilizarlos a partir de ese mismo día sin peligro para su integridad física, explican fuentes municipales.

En parque de la calle Vent de Ponent, las obras han consistido en la renovación de baldosas de caucho sobre solera de hormigón, renovación de dos balancines con muelle, un balancín doble y un tobogán de acero inoxidable que los técnicos determinaron la necesidad de arreglar para seguridad de los menores usuarios.

En la plaza Hissenda d’En Terol, en el parque conocido como Pocoyó se ha rehabilitado el pavimento con caucho continuo y se han reparado los juegos infantiles. Por último, en el de la calle Vent de Llevant, se ha reparado el suelo de caucho continuo y se han reparado y recolocado los juegos infantiles.

Presupuesto

La empresa adjudicataria de los trabajos, la madrileña Imesapi SA, va pasando de barrio a barrio conforme finalizan las reformas en los parques infantiles, en los que el Ayuntamiento ha invertido 893.000 euros.

Las áreas de juegos infantiles a rehabilitar, para uso exclusivo de menores de 1 a 12 años (los menores de dos años siempre acompañados por un adulto) están diseminadas por todo el municipio, de norte a sur y de este a oeste.

Panel informativo en el parque infantil Vent de Llevant / INFORMACIÓN

Una vez ultimados los proyectos, salieron a licitación en bloque, de forma que la empresa adjudicataria se encargará de ejecutar todas las actuaciones, de acuerdo a un calendario de prioridades que marca el propio Ayuntamiento.

Las áreas renovadas presentan novedades, en todos los casos, como la instalación de un cartel con información precisa referida al nombre del parque y su exacta localización con coordenadas GPS para facilitar la asistencia de personal ante cualquier incidencia.

Horario y prohibiciones

Figuran en ese cartel, de forma destacada y visible, los teléfonos de emergencias, Policía Local y el Ayuntamiento. También se indica el horario de uso, de 9 a 22 horas, y la prohibición de acceder al recinto con animales, bicicletas o tacones, que dañarían el pavimento de caucho

Finalmente, destaca una frase que apela a la población a cuidar el espacio: "El respeto a las plantas y el mobiliario queda bajo responsabilidad de los adultos acompañantes".