La Guardia Civil investiga al conductor de La Carrasqueta por homicidio imprudente

La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de un operario en La Carrasqueta de Xixona que estaba trabajando en las obras de renovación estructural del firme de la carretera CV-800.

El suceso se produjo este lunes en torno a las 19.10 horas en el punto kilométrico 25,5 en sentido descendente, en la zona de la Penya Redona, cuando el trabajador de 42 años fue atropellado por un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, otra del Soporte Vital Básico y un equipo médico de atención primaria, pero los servicios médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

La Guardia Civil investiga a un conductor de 26 años por un presunto delito de homicidio por imprudencia, según ha confirmado a INFORMACIÓN. Al parecer, el operario estaba pintando uno de los tramos recién asfaltados cuando se produjo el atropello mortal.

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, encargada de las obras, ha afirmado que se cumplía la normativa, de manera que estaba todo correctamente señalizado y el trabajador llevaba la vestimenta correcta.

Recabar pruebas

Las obras de reasfaltado se han paralizado mientras la Guardia Civil continúa la investigación y recaba pruebas. El proyecto comenzó hace tres semanas en 15,5 kilómetros de la carretera, entre las rotondas de San Antonio y de la Sarga.

En concreto, entre los kilómetros 18,5 y 34, un tramo que sufre una "degradación progresiva" del firme como consecuencia del paso del tráfico y del tiempo transcurrido, explicaba la conselleria.

En campañas anteriores se habían ejecutado labores de bacheo dentro de las actuaciones habituales de conservación, si bien el estado actual del pavimento hacía necesaria una intervención de mayor alcance.

Las obras, incluidas en el programa de conservación de carreteras autonómicas, cuentan con una inversión prevista de aproximadamente 1.260.000 euros y un plazo estimado de ejecución de entre cuatro y seis semanas.

La CV-800 es una de las carreteras con mayor siniestralidad y está considerada tramo de riesgo para motoristas

El tramo objeto de actuación registra una intensidad media diaria de 1.300 vehículos por jornada, con un 11 % de tráfico pesado. Se trata de una carretera de montaña que incluye el puerto de La Carrasqueta, en el punto kilométrico 29+400, y que concentra un elevado número de ciclistas y motoristas, especialmente durante los fines de semana.

El objetivo de la intervención busca terminar con la degradación progresiva del firme, así como con agrietamientos longitudinales y transversales y una regularidad superficial inadecuada en determinados tramos, con ligeras deformaciones que generan una conducción incómoda para las personas usuarias.

En esta línea, también se persigue aumentar la capacidad de la carretera para adecuarla a las acciones del tráfico y mejorar la seguridad y comodidad, mediante el incremento de la capa de rodadura y la protección del conjunto del firme.

Trabajos de renovación del firme, hace dos semanas / INFORMACIÓN

La intervención se enmarca en las directrices que la Vicepresidencia Tercera viene aplicando en la red autonómica para reforzar la seguridad vial y avanzar en un modelo de movilidad sostenible, actuando con el menor impacto ambiental y el menor coste económico posible.

Asimismo, se procederá a la renovación de la señalización horizontal y vertical, incorporando medidas propuestas por la Dirección General de Tráfico, así como a la renovación del balizamiento.

Ecologistas han venido denunciando desde hace años que el riesgo de la CV-800 en La Carrasqueta es la velocidad por la que circulan los motoristas, que ponen en peligro a los automóviles, y no el estado de la carretera.

La Carrasqueta está considerada un tramo de riesgo para motoristas. De hecho, las estadísticas coinciden en señalar a la CV-800 como una de las carreteras con mayor siniestralidad, particularmente los kilómetros que discurren por la zona ahora objeto de obras.

Una vía mortal

En 2022 se registraron tres accidentes mortales, dos de ellos prácticamente en el mismo punto, y un cuarto entre Xixona y Mutxamel. En 2023, hubo otro siniestro más, casi en el mismo alto de La Carrasqueta.

En 2025, la carretera se cobró la vida de otro motorista, un hombre de 54 años que falleció tras colisionar su vehículo de dos ruedas con un turismo o en el kilómetro 21.

El último accidente mortal de un motorista fue en enero de 2026, cuando un joven de 26 años murió en un accidente de tráfico en el que perdió el control de su moto y, tras salirse de la vía, colisionó contra la bionda de la carretera, en el kilómetro 17,500.

El Gobierno central declaró hace dos años el tramo Ruta Ciclista Protegida, lo que comporta que los sábados y festivos, de 9.00 a 14.00 horas la velocidad máxima permitida baja de 80 a 70 kilómetros por hora, salvo en los tramos en los que la limitación sea aún mayor.

Esta reducción vino acompañada de un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil para dar cumplimiento a la nueva norma, con un despliegue en la zona de un dron y un helicóptero de la DGT.