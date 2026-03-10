Nace el Consejo de Salud de Mutxamel: conoce sus representantes y sus funciones

Mutxamel ha constituido oficialmente el Consejo de Salud, un órgano que nace con la vocación de convertirse en el principal espacio de participación comunitaria en materia de salud en el municipio.

El acto ha contado con la asistencia de representantes del centro de salud de Mutxamel, profesionales de Salud Pública, representantes sindicales, profesionales del ámbito del trabajo social, asociaciones vecinales y diversas entidades del tejido asociativo del municipio.

Asimismo, han participado representantes del gremio de farmacias, de AMPAS, del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia (CLIA) y miembros del equipo de Atención Primaria.

El Consejo de Salud se consolida así como un espacio de colaboración entre ciudadanía, asociaciones, profesionales sanitarios e instituciones, con el objetivo de impulsar conjuntamente acciones que favorezcan la mejora de la salud y el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Mutxamel.

La sesión constitutiva, celebrada este lunes en el Ayuntamiento y presidida por el alcalde, Rafael García Berenguer, y el concejal de Sanidad, José Ágel Pérez Cebrian, ha comenzado con la presentación de todas las personas asistentes y de las entidades representadas en el encuentro, permitiendo conocer la diversidad de agentes implicados en este nuevo órgano participativo.

Participación comunitaria

Posteriormente se ha procedido a la lectura de las funciones que corresponden a los Consejos Básicos de Salud, tal y como se recogen en el Decreto 47/2023, marco normativo que regula estos espacios de participación comunitaria en el ámbito sanitario.

Durante la reunión también se ha dado lectura al reglamento interno que regirá el funcionamiento del Consejo de Salud de Mutxamel, estableciendo las bases organizativas, la forma de participación de las entidades y el desarrollo de las sesiones de trabajo.

Acto de constitución del nuevo organismo, en el salón de plenos / INFORMACIÓN

A continuación, las diferentes personas y entidades presentes han podido manifestar su interés en formar parte activa del Consejo, explicándose igualmente el sistema de rotación previsto en aquellos ámbitos donde pueda existir más de un representante, con el objetivo de garantizar una participación equilibrada y representativa.

Tras este proceso se ha procedido a la constitución formal del Consejo de Salud de Mutxamel, quedando así configurado este nuevo espacio de participación comunitaria. En el marco de la sesión también se han aprobado los borradores de acta correspondientes a las reuniones preparatorias celebradas los días 13 de febrero y 2 de marzo.

Guía de la actividad

La sesión ha finalizado con el acuerdo de la fecha para la próxima reunión del Consejo, en la que se iniciará un trabajo conjunto orientado a construir un lenguaje común entre todos los participantes y a definir los conceptos básicos que guiarán la actividad del Consejo de Salud en el municipio.

El objetivo compartido de este órgano es seguir impulsando la mejora continua de la salud y el bienestar de la población de Mutxamel, siempre desde una perspectiva salutogénica, centrada en identificar, poner en valor y dar a conocer los activos de salud existentes en el municipio, fomentando que la ciudadanía pueda reconocerlos y beneficiarse de ellos.

El alcalde de Mutxamel ha señalado que con la constitución del Consejo de Salud, el Ayuntamiento "refuerza su compromiso con la salud comunitaria, la participación ciudadana y el trabajo coordinado entre instituciones y sociedad civil, con el convencimiento de que la mejora de la salud es una tarea compartida que debe construirse entre todos".