San Vicente alerta sobre la procesionaria: quienes tengan pinos en sus propiedades no se escapan

La temida procesionaria lleva semanas "instalada" en la provincia y no son pocos quienes, al pasar por debajo de una zona de pinos, alzan la mirada para comprobar si hay bolsas o echan la vista al suelo para ver si hay una fila de orugas.

San Vicente del Raspeig puso en marcha hace dos semanas una campaña para combatir los focos de esta plaga que han aparecido en algunas superficies arbóreas del municipio, principalmente de pinos.

Pero no solo son los parques y jardines públicos los afectados, en la localidad hay decenas de parcelas privadas que cuentan con estos árboles. Por ello, además de los trabajos que se realiza el Ayuntamiento, el alcalde, Pachi Pascual, ha emitido un bando para instar a los propietarios de que también realicen las labores necesarias sobre sus terrenos.

La edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "estamos trabajando día a día para llegar a todas las zonas". Asimismo, ha pedido "la colaboración de todos" para que, en caso de que se detecten orugas, se avise al Ayuntamiento a través del teléfono o de los canales establecidos en la web municipal "para actuar con inmediatez si se trata de un terreno o vía municipal, que es donde podemos intervenir".

La procesionaria es una oruga que baja de los pinos en hileras para enterrarse en la tierra / INFORMACIÓN

En el caso de una finca particular, los responsables tendrán que llamar a una empresa acreditada para que intervenga.

Torregrosa ha alertado de que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podría iniciar un expediente para actuar de forma subsidiaria en espacios privados, "pero ese es un procedimiento muy laborioso y lento, así que esperamos que se solucionen las incidencias con la cooperación ciudadana".

En cualquier caso, la edil ha ofrecido asesoramiento desde los servicios técnicos para que cualquier persona, ya sea propietario o viandante, sepa qué hacer si se encuentra con esta problemática.

El alcalde emite un bando en el que recalca las obligaciones de los particulares, quienes se enfrentan a posibles procedimientos sancionadores

Torregrosa ha indicado que se están llevando las mismas labores que en los ejercicios anteriores en esta campaña anual que tradicionalmente se realiza en primavera, aunque en esta ocasión "se ha adelantado como consecuencia de las abundantes lluvias, seguidas de algunos días de calor".

En el bando, el alcalde recuerda que la procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa, constituye una de las plagas más importantes de las pinadas en el área mediterránea.

Las orugas de dicha especie se alimentan de las acículas de los pinos, provocando defoliaciones importantes y debilitándolos. En esta época aparecen bolsones en las ramas de los pinos, en los cuales se protegen del frío.

Urticantes

Los pelos que cubren el cuerpo de las orugas de la procesionaria son peligrosos, ya que son urticantes, pudiendo provocar trastornos alérgicos graves en personas y animales.

De hecho, los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros afectados por la procesionaria y el colegio de profesionales ha promovido una campaña divulgativa y advertido a sus miembros para que estén atentos a posibles casos relacionados con la exposición a estos lepidópteros que, en casos especialmente graves, puede llegar incluso a ser letales para los cánidos.

Un perro afectado por la procesionaria / INFORMACIÓN

En San Vicente, incide, hay amplias áreas reforestadas con pino carrasco, así como pequeñas pinadas en los parques y jardines del casco urbano que, año tras año, son atacados por la citada plaga. Ante esta situación, el Ayuntamiento realiza "sistemáticamente" tratamientos preventivos y correctivos en los terrenos de titularidad pública afectados.

Por otra parte, son muchas las personas que tienen pinos en sus propiedades y parcelas, "y que no escapan al ataque" de la procesionaria, con los riesgos que ello conlleva.

En este sentido, recalca que la ley 43/2002 de 20 de noviembre de sanidad vegetal establece en su artículo 13, en las obligaciones de los particulares, que corresponde a los titulares de las explotaciones o de otras superficies con cubierta vegetal: Mantener sus cultivos, plantaciones, y cosechas, así como las masas forestales y el medio natural, en buen estado fitosanitario para defensa de las producciones propias y ajenas.

Por ello, el alcalde pone el acento en la importancia de la colaboración "de todos", realizando el tratamiento adecuado para cada época del año para evitar una mayor proliferación de la plaga, así como daños a personas o animales y posibles procedimientos sancionadores.

En la provincia de Alicante, el ciclo biológico de la Thaumetopoea pityocampa suele arrancar durante la última semana de septiembre y los primeros diez días de octubre, cuando las hembras ponen sus huevos en las hojas más tiernas de los pinos.

Eclosión

Una vez eclosionan, las larvas se alimentan durante las semanas restantes de ese mes de octubre, no­viem­bre y hasta el 15-20 de diciembre con más intensidad y es por estas fechas cuando estos lepidópteros confeccionan con sus ceras sus propias bolsas, donde se refugian tanto del frío invernal como de las aves insec­tívo­ras. Cuando sa­len de estas lo hacen solo por las noches para evitar a tales depredadores.

A partir de mediados de ene­ro es cuando, ya convertidas en orugas, comienzan a bajar de las bolsas construidas en las ramas al sue­lo, bus­can­do generalmente protección en la hojarasca o en las grietas más bajas de la corteza del pino.

Se les lla­ma pro­cesionaria porque, incluso cuando van más allá, se desplazan siempre en fila india, una detrás de otra. El pe­rio­do en el que estas orugas se aventuran a descender al nivel del suelo puede pro­longarse durante casi un mes. Ya en pri­mavera se enterrarán y forman la crisálida bajo tierra y en verano emergerán como mariposas nocturnas.