Aigües dará voz a las mujeres que hicieron historia en el I Encuentro Mujeres

La Casa de Cultura de Aigües acoge el próximo lunes 16 de marzo a las 17.15 horas el I Encuentro Mujeres, bajo el lema "Por todas... y para todas". Las distintas charlas servirán para poner en valor e informar sobre las actuaciones policiales frente a las violencias machistas, visibilizar los retos de las mujeres con discapacidad y en el mundo laboral y dar voz, también a las mujeres que han hecho historia en Aigües a través del relato de sus descendientes.

La procuradora de Tribunales, Mediadora y docente universitaria Mariana Edith Torres Bosio organiza el acto, que tendrá como ponentes a Verónica Gomez Huerga, Inspectora Coordinadora de la Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Alicante (unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana); Martina López. Orientadora Laboral en Inserta Empleo-Fundación Once; Yolanda Sión. Orientadora Laboral en Inserta Empleo-Fundación Once.

Cartel del I Encuentro Mujeres de Aigües. / INFORMACIÓN

Se trata de la primera edición de este encuentro que se organiza en la localidad.