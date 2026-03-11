Aigües lo tiene claro: menos deuda, más seguridad y rechazo al vertedero

Aigües ha celebrado un pleno ordinario en el que se han aprobado tres asuntos de especial relevancia para el presente y el futuro del municipio, centrados en la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y la defensa de los intereses vecinales.

Uno de ellos ha sido la moción contra la ampliación en superficie del vertedero de El Campello, que acercaría la instalación un poco más al municipio aigüero.

La propuesta que presentó el PSOE insta tanto a la Generalitat como al Consorcio Mare, gestor de la instalación, a paralizar el expediente de ampliación y a garantizar el principio de prevención y protección de los municipios afectados.

Asimismo, la moción exige que se dé respuesta a todas las demandas técnicas que el Ayuntamiento lleva meses solicitando y que se tenga en cuenta a Aigües "en cualquier toma de decisión que afecte directamente a sus vecinos".

La moción salió adelante con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de la concejala del PP.

Deuda

El otro punto aprobado en el pleno celebrado este martes ha sido el presupuesto de 2026, que asciende a 1.066.000 euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior.

Se trata de unas cuentas marcadas, fundamentalmente, por el control y la contención del gasto, con un objetivo claro: poner fin de manera anticipada al plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda debido a la elevada deuda histórica que arrastraba el municipio.

5,8 hectáreas más grande el vertedero El vertedero de la planta de tratamiento de residuos de El Campello ocupa en la actualidad 15,3 hectáreas y la empresa ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente una ampliación en superficie de 5,8 hectáreas, alegando que está saturado y que se acerca al final de su vida útil. Para hacernos una idea de lo que supone ese aumento, basta con una simple comparación: esas 5,8 hectáreas, esos 58.000 metros cuadrados, equivalen a ocho campos de fútbol.

Este plan de ajuste tiene como horizonte el año 2034. Sin embargo, "gracias a la gestión responsable y al esfuerzo constante" en la amortización de deuda, el equipo de gobierno socialista prevé poder cerrarlo en el año 2027.

"Somos conscientes de que las necesidades de servicios de nuestros ciudadanos cada vez son mayores, pero mientras haya deuda, el pueblo no será capaz de crecer", explica el alcalde, Emilio Solbes.

Hacemos encaje de bolillos con el poco dinero que nos queda para gastar Emilio Solbes — Alcalde de Aigües

El regidor socialista incide en que en 2026 se volverá a amortizar deuda y, si todo va bien, en 2027" podremos acabar con este lastre que está marcando la falta de crecimiento de nuestro municipio. Mientras tanto hacemos lo que mejor se nos da, encaje de bolillos con el poco dinero que nos queda para gastar".

El PSOE se encontró en 2015 con un "agujero" de 1,75 millones de euros y desde entonces han sido tres los alcaldes socialistas que han conseguido reducir la deuda heredada de gobiernos del PP, primero Mario Calvo, después Jordi Mourisco y ahora Solbes, que gobierna con mayoría absoluta.

Un momento del pleno de Aigües, con el alcalde en el centro / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una gestión "prudente, eficaz y orientada a garantizar la estabilidad financiera" como base del crecimiento futuro de Aigües.

Protección Civil

Por último, pero no menos importante, ha sido la constitución de la agrupación local de Protección Civil: el municipio va a contar por primera vez con un grupo propio de voluntarios y voluntarias preparados para colaborar activamente en tareas de prevención, seguridad y apoyo en situaciones de emergencia.

Se trata de una iniciativa que refuerza la seguridad del municipio y que nace gracias al compromiso de un importante grupo de vecinos dispuestos a dar este paso.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente la implicación de todas las personas que formarán parte de esta agrupación, subrayando que se trata de un avance "muy importante" en materia de protección y seguridad ciudadana.