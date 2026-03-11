Cambios en el recorrido de las procesiones y otras novedades de la Semana Santa de San Vicente

La Semana Santa de 2026 de San Vicente del Raspeig contará con cerca de una treintena de actividades que se desarrollarán hasta el domingo 5 de abril, un programa que cuenta con varias novedades.

El cambio del recorrido de las procesiones es la principal modificación realizada con motivo de las obras que están en curso en diferentes tramos del centro urbano.

El alcalde, Pachi Pascual, el concejal de Cultura, Óscar Lillo, y la presidenta Junta de Hermandades, Cofradías y Mayordomías, Mercedes Barberá, han presentado este miércoles el calendario que se desarrollará a partir de este viernes, que comienza con el Vía Crucis por el barrio Santa Isabel.

Barberá ha anunciado que, por primera vez, el Domingo de Ramos se realizará en el recinto del parque Juan XXIII, al aire libre, para tener mayor capacidad para acoger a las familias que participan.

También se ampliará este año la Procesión Infantil, que se celebrará el martes, 31 de marzo, con una imagen en miniatura más, nueve en total, en este caso de la Verónica cedida por una hermandad, que podrán portar los niños de comunión y poscomunión del municipio.

Presentación de la Semana Santa de San Vicente / INFORMACIÓN

El concejal de Cultura, que ejercerá de pregonero de la Semana Santa el próximo 21 de marzo, ha detallado el programa cultural "elaborado para ayudar a ensalzar la Semana Santa".

Además del concierto al inicio de la Cuaresma ofrecido por la Sociedad Musical La Esperanza el 28 de febrero, Lillo ha anunciado que habrá cuatro actuaciones musicales más. La primera será este domingo, 15 de marzo, tras la misa celebrada en la parroquia Santa Isabel a cargo de la Jove Osquestra Clàsica (JOC).

También el 20 de marzo, durante el acto de la presentación del Libro de Semana Santa de 2026, la Asociación Lírico Poética Mariano Pérez Picó realizará un concierto con solistas y voces en la parroquia San Vicente Ferrer.

El programa cultural continuará el domingo 22 de marzo con un concierto del prestigioso Cuarteto Almus con la interpretación de "Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz", una pieza compleja cuya singularidad ha destacado Lillo.

El día 28 de marzo será el Réquiem de Mozart, a cargo de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente con la colaboración de la Masa Coral La Aurora y el Orfeón Cantabile y solistas en la parroquia de la Inmaculada.

Tamborrada

Lillo ha remarcado que la música también estará muy presente en las calles con las diferentes bandas del municipio y agrupaciones de cornetas y la séptima tamborrada que se realiza en el municipio, que saldrá desde la parroquia de la Inmaculada el sábado 28 de marzo a las 12 del mediodía y contará con la participación de Héctor Castelló como maestro de redoble.

La presidenta de la Junta de Cofradías ha invitado a participar en todos los actos de la Semana Santa, entre los que ha mencionado que el viernes de Dolores se realizará el Vía Crucis a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de la parroquia San Vicente Ferrer a la Inmaculada, donde se quedará una semana junto con la Virgen de los Dolores.

El Lunes Santo comenzarán las procesiones de Semana Santa con la Hermandad de la Verónica y la Santa Faz. El miércoles el protagonismo será para la Procesión Infantil, que acompañarán la Reina de la Primavera, sus damas y pajes, y los cargos festeros infantiles de los Moros y Cristianos y de las Hogueras y Barracas.

El Miércoles Santo tendrá lugar el Encuentro, este año a cargo de las hermandades de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad.

El Silencio

El Jueves Santo la Procesión del Silencio saldrá a las 21.15 desde la parroquia de la Inmaculada y el Viernes Santo tendrá lugar la Procesión del Santo Entierro a partir de las 19 horas. Los itinerarios procesionales concluirán el domingo, 5 de abril, con la Procesión del Encuentro del Cristo Resucitado, posterior a la Vigilia Pascual, que concluirá con una chocolatada en la plaza de España.

El alcalde ha destacado la apuesta realizada por la Administración local en los últimos años para ampliar la presencia de propuestas culturales durante una celebración con la participación de las agrupaciones locales y ha agradecido la implicación y esfuerzo de la Junta de Hermandades.

"Detrás de cada procesión, de cada traslado y de cada momento de encuentro hay meses de trabajo, de coordinación y de compromiso por parte de las hermandades, de los cofrades y de muchas personas que, de forma desinteresada, hacen posible que esta tradición siga viva y creciendo año tras año", ha reconocido el primer edil.