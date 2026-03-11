El nuevo contrato de ayuda a domicilio de El Campello encalla: ¿el precio de mercado o vicios aritméticos?

El Campello ha desistido de adjudicar el nuevo contrato de ayuda a domicilio, un servicio esencial y de carácter asistencial destinado a personas mayores, con diversidad funcional, dependientes o en situación de vulnerabilidad social.

El motivo no ha sido otro que una empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que admitió la suspensión cautelar del procedimiento hasta tomar una resolución definitiva.

El Ayuntamiento ha preferido renunciar y empezar de cero con la tramitación, con un nuevo pliego, al considerar que la decisión "tan gravosa" del Tribunal Central genera un impacto "muy significativo" en la tramitación del expediente, ya que se paralizaría el procedimiento, de media, más de dos meses.

En cualquier caso, el servicio de ayuda a domicilio se sigue prestando con una continuidad por parte de la empresa que tenía el contrato. "Los usuarios siguen recibiendo la asistencia", dejan claro fuentes municipales.

Seguimiento y acompañamiento

Son 75 las personas a las que se da cuidado y actuaciones principalmente en el domicilio y en el entorno social, con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal, seguimiento y acompañamiento.

El gobierno local del PP sacó a licitación en diciembre pasado el contrato, con un valor estimado de 1,1 millones y por un periodo de dos años, prorrogable por dos años más (uno más uno).

Únicamente se presentó una empresa, Protección Geriátrica, S.L., la que está ofreciendo el servicio en la actualidad. Pero otra mercantil, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), interpuso un recurso ante el Tribunal Central pidiendo que se suspendiera el proceso de adjudicación.

En sus alegaciones, consideraba que el presupuesto, el valor estimado y el precio del contrato no responden al precio de mercado por errores en el IVA o en los costes laborales por no tener en cuenta el cálculo del IPC.

El alcalde reconoce "errores aritméticos subsanables" en el pliego de condiciones

El alcalde, Juanjo Berenguer, en un decreto justifica el desistimiento para "corregir los errores de cálculo detectados" en el presupuesto base, aportar la máxima seguridad jurídica al expediente, contribuir a una mayor concurrencia y desbloquear el procedimiento contractual.

Para el Ayuntamiento, las pretensiones de la empresa recurrente pueden ser realizadas sin necesidad de anular el procedimiento actual, pero admite que esta pretensión no la ha reconocido el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

El IVA y el IPC

Desde que el gobierno local del PP detectó "la confusión generada" por la determinación del IVA, la previsión de incrementos salariales a lo largo de la vigencia del contrato y la previsión de horas de mejora, la redacción de los pliegos "siempre quiso aclarar que estaban justificadas a nivel técnico y se trataban de errores aritméticos subsanables".

En todo caso, admite el regidor en el decreto, resulta más adecuado desistir del actual expediente de licitación y tramitar un nuevo procedimiento que garantice un desarrollo "más depurado y exento de vicios aritméticos, más transparente y que aporte una mayor seguridad jurídica" a los licitadores.

Reacciones

Esquerra Unida-Podem lamenta que el área de contratación lleva años acumulando "errores uno tras otro" y achaca esta situación, en gran medida, a la "enorme carga de trabajo" que soporta el departamento "como consecuencia de la falta de planificación" del PP.

Pone como ejemplos la piscina municipal sin abrir diez años después, los problemas de climatización del Centro Social, la falta de agua caliente en el pabellón, actuaciones pendientes en la calle Copenhague, el nuevo cementerio, el ambulatorio de Muchavista, las vallas de la calle Samuel Riquelme, el asfaltado de calles para acabar con los socavones, la esterilización de colonias felinas, el parque canino de Albayna, la fachada del Ayuntamiento o el catálogo de protecciones.

Actualmente, señala el portavoz, Pedro Mario Pardo, existen "decenas de contratos bloqueados" en Contratación, lo que provoca "retrasos constantes y obliga a modificarlos una y otra vez". Esta dinámica "genera ineficiencias y aumenta el riesgo de errores administrativos".

Además, por primera vez desde hace siete años, en 2025 no se elaboró el plan anual de contratación, pese a que la ley lo exige y es una herramienta fundamental para ordenar la gestión municipal.

"Llevamos años advirtiendo de que la situación es límite", señala el edil, que solicita que, una vez finalice la auditoría de Urbanismo, la siguiente se centre en el área de Contratación "para analizar la situación y corregir los problemas existentes".