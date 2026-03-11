Ecologistas en Acción da un paso más contra el crematorio de Sant Joan

La Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, contra la resolución que concede la autorización de emisiones a la atmósfera al crematorio proyectado en Sant Joan d’Alacant.

El recurso presentado por la organización medioambiental cuestiona de forma detallada la autorización otorgada al crematorio promovido por ASV al considerar que la resolución contiene errores técnicos, omisiones relevantes y posibles incumplimientos de la legislación ambiental.

Uno de los principales argumentos del recurso es que el sistema de depuración de gases previsto en la instalación no garantiza la eliminación efectiva de contaminantes especialmente peligrosos para la salud humana, como las dioxinas, los furanos o el mercurio.

De hecho, según sostiene Ecologistas en Acción en un comunicado, la propia resolución administrativa menciona técnicas de filtrado que no aparecen realmente en el informe técnico inicial del expediente.

Autenticidad de la firma

El recurso también denuncia importantes irregularidades formales, como la ausencia de código seguro de verificación, la anonimización del documento o la falta de garantías sobre la autenticidad de la firma electrónica, lo que podría vulnerar la legislación sobre procedimientos administrativos electrónicos.

Otro punto importante se refiere a la descripción incorrecta del entorno del crematorio. La resolución afirma que las viviendas más cercanas se encuentran a unos 270 metros de la instalación, demostrándose que, en realidad, existen viviendas a tan solo unos 158 metros de la chimenea del crematorio.

Además, la zona está rodeada de equipamientos sensibles como el Hospital Universitario de Sant Joan, centros educativos, instalaciones universitarias y áreas comerciales.

Sobre el estudio de dispersión de contaminantes presentado por la empresa promotora, la Colla Ecologista mantiene que contiene múltiples deficiencias, como no incluir mediciones previas de la calidad del aire, no analizar contaminantes especialmente peligrosos como las dioxinas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Además, contiene errores en la ubicación del foco de emisión y utiliza parámetros de funcionamiento del crematorio inferiores a los que realmente podría alcanzar.

Cremación de cadáveres

La organización también advierte de que la autorización no establece límites de emisión para numerosos contaminantes potencialmente generados por la cremación de cadáveres, entre ellos algunos metales pesados o compuestos cancerígenos identificados en inventarios oficiales de emisiones.

A ello se suma un aspecto urbanístico fundamental: el crematorio se ubica en un suelo clasificado como terciario-comercial, cuando la jurisprudencia considera que los crematorios con horno constituyen una actividad industrial que debería situarse en suelo industrial y alejada de zonas residenciales.

Por todos estos argumentos, la Colla Ecologista d’Alacant insiste en que la instalación supone "un riesgo innecesario" para la salud pública y el medio ambiente en un entorno densamente poblado, por lo que solicita la nulidad de la autorización de emisiones concedida al crematorio de Sant Joan y reclama a la Generalitat que paralice definitivamente el proyecto.