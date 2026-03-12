Dos barrios de los años 60 de Sant Joan cambian su "piel": de bajo confort a aislamiento térmico

De la obsolescencia arquitectónica de los años 70 a la eficiencia energética y el bienestar en el hogar. Los bloques A y B de la urbanización Niza de Sant Joan d'Alacant son los dos primeros edificios donde han finalizado las obras de transformación integral y rehabilitación energética.

Los trabajos comenzaron en marzo de 2025 con el plan de rehabilitación del programa de barrios de Niza y Navarregui, que va a permitir cambiar por completo el aspecto y la calidad de unas 350 viviendas construidas en los años 60 en dos zonas de expansión del casco urbano santjoaner. Un cambio que ya es visible por dentro y por fuera de estos dos edificios.

Las obras ya concluidas afectan a 63 viviendas, repartidas en dos edificios, con más de 180 residentes beneficiados. La inversión en los dos edificios asciende a 1.129.742,58 euros, un presupuesto que ha permitido pasar de altos consumos energéticos, bajo confort interior, materiales obsoletos y peligrosos (como el fibrocemento con amianto) y la degradación estética de fachadas en elementos comunes al aislamiento térmico exterior, la impermeabilización de las cubiertas y la instalación de aerotermos para optimizar el consumo de agua caliente sanitaria.

El presupuesto total es de 7,5 millones de euros, de los que la mayor parte provienen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con cargo a los fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento, por su parte, aporta 592.000 euros y el Consell otros 269.000 euros, mientras que el resto hasta el importe total lo aportan los propietarios.

El alcalde, Santiago Román, ha agradecido a los propietarios de los pisos que hayan apoyado la inversión realizada, "un esfuerzo que va a repercutir en la mejora y la revalorización de las viviendas. Es decir, en la mejora de la calidad de vida de los vecinos".

En su conjunto el plan de rehabilitación del programa de barrios de Niza y Navarregui representa la recuperación de 307 viviendas construidas en la década de los años 60, que ahora tienen garantizada su eficiencia energética.

Estos edificios, como se observa a simple vista en los bloques A y B de Niza, han cambiado su "piel" mediante la instalación del sistema SATE en las fachadas. El revestimiento exterior continuo ha permitido eliminar los puentes térmicos y que el edificio quede envuelto en una capa que aísla el interior de las fluctuaciones térmicas exteriores, garantizando el confort y reduciendo la demanda energética.

A esto se añade que, en las cubiertas, el uso de losas filtrón permite la impermeabilización integral para optimizar el drenaje y blindar los techos. Además, se han sustituido los sistemas antiguos por tecnología de aerotermia, optimizando drásticamente el consumo de agua caliente sanitaria.

En todo caso, el plan de barrios continúa con obras en marcha, tanto en edificios de Niza y Navarregui, como en la renovación y regeneración urbana del espacio público delimitado por las calles Mosén Pedro Mena, Capitán Martí, Ramón de Campoamor y Navarregui.

En ellas se está acometiendo la retirada de fibrocemento en la red de agua potable, una nueva red de agua potable, nueva red de pluviales y saneamiento, pavimentación, mobiliario urbano, ajardinamiento, red de riego y alumbrado público.

El acta de recepción de obra de los bloques A y B de la urbanización Niza ha tenido lugar este jueves en un acto realizado a pie de obra, al que han asistido el alcalde; la concejala de Vivienda, Charo Tomás; la gerente de la empresa municipal PYCSA, Rosa Cussac; y el gerente de Construcciones Urdecon S.A., Enrique Fernández-Delgado Gávila.

También han asistido varios componentes de la corporación municipal, tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición, así como representantes de PYCSA y de la empresa adjudicataria, Urdecon.