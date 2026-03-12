El Consell reactiva el corredor verde del río Montnegre: 3,5 millones, 20 kilómetros y protección frente a riadas

El proyecto de recuperación ambiental y paisajística del corredor verde del río Montnegre se reactiva tras más de un año paralizado. El Consell destina 3,5 millones de euros para una actuación a lo largo del cauce del afluente, que va desde la presa de Tibi hasta su desembocadura en El Campello.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación, convertirá el corredor verde en el más largo de la provincia, con 20 kilómetros de longitud, y el primero que cuenta con zonas de laminación.

Son seis los municipios por los que transcurre el río, desde su inicio hasta el final: Tibi, Xixona, Alicante, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y El Campello.

En la primera fase de la regeneración del corredor verde se va a llevar a cabo la limpieza y reforestación del cauce del Montnegre con bosque de ribera autóctono, la creación de zonas inundables y de laminación que hagan de barrera frente a inundaciones y la eliminación de especies invasoras, en especial la caña, con tela de geotextil.

Además, se habilitarán espacios para el disfrute de la ciudadanía, como una red de senderos y áreas de descanso y sombra, así como itinerarios hipoalergénicos.

El Azud de Sant Joan / J. A. Rico

La primera actuación, de la que se encargará Tragsa, arrancará antes del verano y se alargará durante al menos veinte meses, que es el tiempo aproximado que tiene que estar colocada la tela en el suelo para que tenga éxito y destruya las cañas.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha explicado que se trata de un proyecto estratégico en el que se aprovechan "las lecciones aprendidas" tras la dana de Valencia para reducir el riesgo de inundaciones.

Infraestructura verde

"Hay un antes y un después en las zonas y parques naturales, cualquier infraestructura verde que se ponga en marcha tendrá en cuenta la resiliencia del territorio y la protección de los ciudadanos", ha recalcado.

El comisionado y la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con alcaldes de los municipios por los que transcurre este río: Tibi, José Luis Candela; Xixona, Isabel, Lopez; Mutxamel, Rafael García; El Campello, Juanjo Berenguer; y Sant Joan, Santiago Román; así como con representantes del Ayuntamiento de Alicante.

Además de recuperarse un área natural, se aumenta la resistencia del territorio frente a riadas Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

En el encuentro, al que ha asistido también la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, se han expuesto las líneas maestras del proyecto y los representantes municipales han tenido la oportunidad de hacer sus aportaciones.

Asistentes a la presentación del proyecto, con el comisionado para la Recuperación, la diputada Serna y los alcaldes / INFORMACIÓN

“Vamos a recuperar el río Montnegre como eje verde y de movilidad al servicio de toda la ciudadanía de la provincia de Alicante. La iniciativa constituye un hito en el desarrollo territorial y ambiental de la zona, ya que además de recuperarse un área natural, también se aumenta la resistencia del territorio frente a riadas”, ha señalado Raúl Mérida.

Cinco años

Por su parte, Ana Serna ha destacado que el proyecto nació en la Diputación, en colaboración con la Universidad de Alicante a través de la Cátedra del Agua, y ha agradecido que la Generalitat se sume a una iniciativa "tan interesante".

La iniciativa surgió en 2021 y en 2024 se sumó la Generalitat. Una delegación se desplazó a Bruselas para participar en una reunión en la que presentaron la iniciativa como ejemplo de buenas prácticas, con la intención de que obtener recursos económicos de la UE, algo que no se logró.

La idea con el corredor verde era crear un nuevo atractivo turístico, ecológico, de ocio y educativo que ejerza de motor de recuperación económica de la zona. De hecho, se llegó a poner sobre la mesa una inversión de 50 millones de euros. De momento, se ha quedado en 3,5 millones.