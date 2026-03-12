Nace la asociación de comerciantes de El Campello... y ya tiene decenas de socios

Tras muchos años con un vacío en el municipio, se ha constituido la Asociación de Comercios y Empresas de El Campello (ACEC), una entidad para defender los intereses del sector y promover campañas de consumo y actividades.

La entidad, con sede en la calle Metro (teléfono 691261384 y correo electrónico info@acecampello.org), nace con el apoyo inicial y decidido de entidades tan importantes como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Generalitat Valenciana y la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

El objetivo fundamental es impulsar el desarrollo económico y social del municipio, dar visibilidad al comercio local, defender los intereses del sector y servir de puente entre las empresas y las instituciones públicas, "creando así un entorno más dinámico, competitivo y próspero", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Bajo la presidencia de Raquel Ferri Ivorra, ya suma 66 asociados, pero la entidad espera que el número crezca conforme demuestre su efectividad.

Día del Padre

De momento, ya trabajan en dos campañas comerciales muy próximas en el tiempo: el Día del Padre, en marzo, y el Día de la Madre, en mayo, a las que seguirán otras en fechas venideras, como Semana Santa, verano, Navidad, fiestas y otras.

Entre las ventajas de asociarse, destacan encargarse de la negociación con entidades públicas para acceder a convenios y acuerdos, diseñar y poner en marcha campañas de marketing para generar impacto y sinergias entre comercios y empresas u ofrecer formación en digitalización y otras áreas claves para impulsar los negocios.

Otros de los beneficios son la creación de un grupo de WhatsApp como canal directo sobre la actualidad local y temas relevantes de su interés, el desarrollo de campañas conjuntas para fortalecer la unión y crear nuevas oportunidades, organizar eventos de dinamización o ayudar en la obtención de certificados digitales.

Integrantes

La directiva que preside Ferri está integrada por María del Carmen Lorenzo Soto (vicepresidenta), Isabel Doñate Tárraga (tesorera), Dolores Vázquez Morales (secretaria), y los vocales Manuel Giner Giner, Noemi Juan Soler, Carlos Pérez Rodríguez y María Aranzazu González.

Esta semana se han presentado al alcalde, Juanjo Berenguer, y a la concejala de Comercio, Marisa Navarro, que les han felicitado por la iniciativa y deseado la mejor de las suertes. "Será duro, pero valdrá la pena", señala el primer edil.

Por su parte, Ferri apunta que conciliar el trabajo en una asociación de este tipo con la vida familiar y atender sus propios negocios es complicado, "pero sacaremos tiempo para todo, porque hacía falta".