Luz verde al sellado de parte del vertedero de El Campello: miles de metros, desgasificación e hidrosiembra

El Consorci Mare ha recibido la licencia de obras del Ayuntamiento de El Campello para iniciar los trabajos de sellado y clausura del frente de vertido del vertedero. Es la primera vez que se va a realizar esta actuación desde la apertura de la instalación a finales de 2008.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, afirma que se va a sellar el 50% del vertedero, en total 50.000 metros, y la operación se hará en dos fases: una de 20.000 metros y otra de 30.000.

Las obras, que también cuentan con la autorización de la Generalitat, empezarán en las próximas semanas y tienen una duración estimada de cinco meses, en los que se impermeabilizará el sector del frente de vertido y se reverdecerá con una cobertura vegetal de especies autóctonas.

"Con estas obras, devolvemos a su estado natural un sector del vertedero, uno de los frentes de vertido de los residuos no peligrosos, con trabajos de impermeabilización, instalando un sistema de desgasificación y una capa de cobertura que nos permitirá reverdecer este entorno con especies arbustivas", ha explicado González de Zárate.

Capas impermeables

Las obras de sellado suponen una intervención técnica de alta precisión para impermeabilizar la superficie y que no haya filtración de agua de lluvia, evitando así cualquier impacto ambiental. El sistema incluye la instalación de capas impermeables, tanto de tierras como de materiales geosintéticos, para asegurar un sellado completamente estanco.

También se instalarán 18 nuevos pozos de extracción de biogás, que captarán y controlarán los gases generados. Asimismo, se habilitará un sistema de drenaje para evacuar las aguas pluviales y evitar la erosión del terreno.

Para reintegrar este sector en el paisaje natural, se ha desarrollado un estudio de integración paisajística. Al finalizar las obras de impermeabilización que garantizarán que el sector sea totalmente estanco, se procederá a la restauración de la cubierta vegetal.

No nos limitamos a sellar el vertedero, nuestro objetivo es integrarlo en el paisaje José Ramón González de Zárate — Presidente del Consorci Mare

Con técnicas de hidrosiembra, se plantarán especies arbustivas autóctonas para facilitar la integración de esta zona en el ecosistema y devolverla a su estado natural.

"No nos limitamos a sellar el vertedero, nuestro objetivo es integrarlo en el paisaje para devolver este espacio a su ecosistema local, cumpliendo con los estándares más exigentes de la Generalitat, y seguir haciendo del entorno del complejo ambiental de El Campello un pulmón verde, continuando nuestro proyecto del Bosque Consorci Mare con especies vegetales autóctonas", recalca González de Zárate.

El Consorci Mare, propietario de la planta, es la entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y El Campello, donde está ubicada la planta.

Decenas de balas de basura, a punto de ser enterradas en la planta de basuras de El Campello, en una imagen del pasado año / Héctor Fuentes

La empresa FCC, que gestiona el complejo, solicitó hace unos meses a la Conselleria de Medio Ambiente el aumento en superficie del vertedero de rechazos al estar saturado y próximo a agotar su vida útil. Ocupa en la actualidad 15,3 hectáreas y crecería 5,8 hectáreas.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la conselleria, ha sometido a información pública la iniciativa, ya que supone una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y precisa de una evaluación de impacto ambiental.

Vida útil

El presidente del Consorcio aseguró entonces que sería "la última ampliación" de la zona de vertidos que se acometerá "antes de que se cierre" la planta, que tiene una vida útil prevista hasta 2033.

El aumento en superficie será en la zona pegada a la última realizada hace apenas dos años, que fue de diez metros de altura, desde los 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50.

La previsión inicial era que llegaran a la planta de Les Canyades unas 185.000 toneladas de residuos al año al complejo, cuando realmente han sido 240.000. Así, los residuos tratados se han incrementado en 2025 hasta alcanzar las 250.280 toneladas, lo que supone un aumento del 4,92% respecto a 2024, año en el que se trataron 238.557 toneladas.

Esta ampliación tiene el rechazo del PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-Podem, partidos de la corporación de El Campello, así como del Ayuntamiento de Aigües y de los colectivos ecologistas, que consideran que supondrá "un mayor impacto ambiental, paisajístico y potencialmente sanitario para el municipio y su entorno natural".