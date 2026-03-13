Al rico buñuelo en El Campello

La Associació Sant Josep celebra este sábado su tradicional bunyolada popular en la plaza de Canalejas, complementada con talleres y juegos infantiles, espectáculos músico-vocales, pasacalles y correfoc infantil.

Esta edición, la número 30, arrancará a las 12:30 horas y se prolongará hasta pasadas las 19:30 horas, entre actuaciones, actividades diversas y convivencia cívica. "Es una actividad programada para toda la familia, aunque en sus inicios estaba destinada solo a los más pequeños", explica su presidente, Josep A. Ramírez Navarro.

La génesis del colectivo se remonta a marzo de 1974, cuando una veintena de amigos se reunieron para celebrar la onomástica de San José y, tras el éxito de la convivencia, decidieron continuar el encuentro anualmente.

"Como año tras año se iban sumando nuevos miembros, pensamos en formar una agrupación y en 1996 se fundó la Associació, con el fin de fomentar, en las nuevas generaciones, las tradiciones, la cultura y la lengua valencianas", recuerda Ramírez.

Más actividades

Lo que en principio fuera una bunyolada, tan propia de la festividad josefina, fue aumentando en actividades lúdico festivas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Campello y la aportación de algunos comercios de la localidad, entre ellos la panadería Pérez Guasch, obrador donde se amasa la materia prima.

Bunyolada de 2003 en El Campello / Associació Sant Josep

Un producto confeccionado con arroz, que es cocido con rayadura y corteza de limón, azúcar, canela y algún otro ingrediente secreto. Esta malgama es emulsionada con leche, harina y huevos, de la que, después de amasarse y fermentar, resultan unos dos mil buñuelos, que son hervidos con aceite vegetal en el local de Casimiro y luego repartidos gratuitamente al público asistente, acompañados de un vaso de chocolate, también elaborado por el casi medio centenar de asociados, con que cuenta actualmente la agrupación.

Con respecto al correfoc, Ramírez pide precaución y refiere el edicto emitido por la Alcaldía, con recomendaciones para los vecinos de la calle que acogerá el acto. Aunque los artículos pirotécnicos que se utilizarán están catalogados como no peligrosos, se deberán cerrar puertas, ventanas y balcones, para impedir que entren cohetes y chispas que podrían causar algún incendio.

En cuanto a los participantes, para evitar quemaduras, se recomienda llevar ropa vieja de 100% algodón, camisa de manga larga, pantalones largos, una gorra (de algodón u otro material ignífugo) y botas o calzado que protejan todo el pie y estén bien atados.

Programa de actos

A las 12:30 horas comenzará la fiesta con la actuación del conjunto músico-vocal Dani Miquel y els Mamomúsics. A las 16:45, los integrantes del grupo de dolçainers Larraix” protagonizará un pasacalle, seguido de la actuación de la banda de música La Nova.

A las 18:00 horas darán comienzo los talleres infantiles con cucañas incluidas y, a continuación, se ofrecerá el musical Disney. A las 19:30 horas, el carrer Pal será escenario del correfoc infantil y al finalizar tendrá lugar la tradicional bunyolada con chocolate, para todo el vecindario asistente.