El conseller de Interior se reúne en San Vicente con medio centenar de mandos policiales de municipios: conoce los motivos

San Vicente del Raspeig ha acogido un encuentro entre el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, acompañado del director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig, y alrededor de medio centenar de mandos y representantes de cuerpos de la Policía Local de poblaciones alicantinas.

Valderrama ha asegurado que la cita era para transmitir toda la información sobre las actividades que está desarrollando la conselleria "y escuchar, de primera mano, cuáles son las demandas de todos los cuerpos de Policía Local para desarrollar políticas públicas que sean prácticas y que cubran todas las necesidades en materia de seguridad, garantizando, de esta forma, la mayor convivencia posible en cada uno de los municipios".

El alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Seguridad, Adrián García, han mostrado su respaldo a esta reunión celebrada el jueves, a la que han asistido el comisario jefe del municipio anfitrión, José Emilio Reyes, y una amplia representación policial de ciudades, entre las que se encontraban Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela, Elda o Ibi.

Medios técnicos

El conseller ha avanzado el desarrollo legislativo y las actuaciones en favor de la coordinación y homogeneización impulsadas desde la Generalitat, con iniciativas como los primeros carnés de acreditación profesional distribuidos para ayudar en la identificación o la puesta a disposición de medios técnicos para mejorar las gestiones de los agentes.

Valderrama ha mantenido que, detrás de todas las propuestas, el objetivo es "garantizar la proximidad y cercanía al ciudadano, y un referente es la Policía Local".

El director general de Seguridad Pública, el edil de Policía de San Vicente, el conseller y el alcalde / INFORMACIÓN

Por su parte, Pascual ha agradecido "la gran acogida" que ha tenido esta primera cumbre de seguridad "tan multitudinaria, que ha sido todo un éxito gracias a la buena predisposición de la Generalitat y de todos los municipios representados, que, en conjunto, reúnen a cerca de un 90% de la población de la provincia".

Plan de trabajo

También el concejal Adrián García se ha mostrado a favor de volver a celebrar en San Vicente estas jornadas y ha puesto a disposición las dependencias municipales "para poder seguir elaborando un plan de trabajo que palíe todas las carencias que sufrimos los municipios, aunque sabemos que no solo dependen de la Generalitat, sino también de la Administración central".

El encuentro interinstitucional ha sido convocado por la Dirección General de Seguridad Pública con la colaboración de la Asociación de Jefes de la Policía Local de la Provincia de Alicante y la Policía Local de San Vicente.

Su comisario, José Emilio Reyes, ha explicado que la finalidad es intentar poner de manifiesto "problemas, necesidades y retos a los que se enfrenta la Policía Local y soluciones para afrontar la nueva legislación en materia de seguridad, todo ello con la intención de intentar mejorar el día a día de todos los agentes de la Comunidad Valenciana".