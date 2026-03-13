Goteras en clase, gimnasio inundado, ladrillos que se caen,... el IES Enric Valor de El Campello no puede más: "Estamos al límite"

"Estamos cansados, nuestros hijos no reciben educación en unas condiciones dignas". Es la queja de la comunidad educativa del instituto Enric Valor de El Campello, que lleva años pendiente de una adecuación y ampliación que no llega.

Mientras, el centro no deja de empeorar y las últimas lluvias no han hecho más que agravar una situación ya de por sí muy complicada. El gimnasio y varias clases han sufrido los envites del agua, que ha provocado goteras y encharcamiento del suelo.

A esto se une otras deficiencias que arrastra el IES, como son ladrillos que se caen del techo, paredes de las que se desprende pintura blanca, luz que se va en ocasiones,... los desperfectos son cuantiosos.

Pata entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que retrotraerse varios años. Las obras de reforma se adjudicaron en octubre de 2022 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses (sin posibilidad de prórrogas), y arrancaron en marzo de 2023.

Estado de uno de los techos / INFORMACIÓN

A los pocos meses, la empresa paralizó los trabajos, dejando empantanado el instituto. El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad romper el contrato con la UTE Vainsa-General Constructor por incumplimientos en la ejecución de los trabajos, incluidos en el Plan Edificant, e imponer una penalidad por importe de 71.812.24 euros.

La mercantil acudió a los tribunales, pero la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de instancia de Alicante desestimó el procedimiento por entender que la decisión del Ayuntamiento estaba suficientemente motivada.

Saturado y con barracones

Mientras se impulsaba la tramitación municipal para licitar nuevamente las obras y adjudicarlas a una nueva empresa, había que resolver la situación provisional en la que se encontraba el centro, previsto para 425 alumnos y que alberga a 670.

El presupuesto para las obras dobla prácticamente su precio al pasar de los 7,8 millones de 2022 a más de 14

Finalmente, se acordó la cesión temporal al IES de una calle sin salida anexa, donde se instalaron las aulas prefabricadas necesarias para acoger al alumnado mientras se ejecuta el proyecto de ampliación y adecuación.

También se llevó a cabo el aseguramiento inmediato de las zonas afectadas por las obras suspendidas y la instalación de un vallado provisional que garantizase la seguridad de todo el recinto.

¿Y qué ocurre en la actualidad? El Ayuntamiento envió a la Conselleria de Educación hace 15 días toda la documentación y el nuevo presupuesto del Enric Valor, y está pendiente de recibir el visto bueno para poder licitar los trabajos.

"El día a día es un suplicio, no se dan las condiciones adecuadas", explica el AMPA

"Es un proyecto prioritario", explican fuentes de la conselleria, que ha visto cómo el presupuesto presentado ha doblado prácticamente su precio al pasar de los 7,8 millones de 2022 a más de catorce millones. "Todos los del Plan Edificant han tenido que aumentar el precio, con la previsión inicial era inviable tras la guerra de Ucrania y la inflación", añaden las mismas fuentes.

Pero mientras la burocracia se "come" el proyecto, la situación en el IES empeora y el episodio de lluvias registrado esta semana está terminando de rematar su mal estado.

Valla por los suelos en el instituto / INFORMACIÓN

Goteras significativas en diversas zonas del centro, especialmente en el gimnasio, que ya venía acumulando incidencias previas, como se ve en los vídeos e imágenes que acompañan esta noticia y que ha proporcionado la propia comunidad educativa.

Sin salón de actos, biblioteca, cantina,...

La AMPA, por su parte, denuncia el mal estado de las instalaciones, sin salón de actos, biblioteca, laboratorio o cantina, con la lluvia inundando el gimnasio. "El día a día es un suplicio, estamos al límite, no se dan las condiciones adecuadas", explican.

El gimnasio, mojado / INFORMACIÓN

La directora del Enric Valor, Asun Gómez, asegura que la comunidad educativa está "cansada" de esta situación, que arrastran desde hace más de tres años y que va camino de alargarse otros tres, mientras se adjudican las obras a una empresa y acomete los trabajos.

"Llevamos muchos años aguantando, las condiciones en algunos espacios son deficientes y las lluvias lo que hacen es agravar un poco más el desastre", afirma impotente.

Uno de los profesores, Jorge Villar, de Lengua Castellana, recuerda que ha estado dando clases con un cubo delante de su mesa por donde caía agua o ha visto desprenderse un ladrillo. "Se cae a trozos y los alumnos se pasan siete horas al día en un lugar en unas condiciones anormales", incide.

La cubierta, mal

La conselleria recalca que las filtraciones estaba previsto que acabaran con la rehabilitación integral, ya que las intervenciones de mantenimiento realizadas en el pasado no habían permitido erradicar el problema estructural de la cubierta.

Dado que no hay fecha prevista de inicio, la conselleria admite que es necesario continuar realizando actuaciones de mantenimiento "puntuales". En cualquier caso, aclara que mantiene un seguimiento "continuo" de la situación y trabaja de forma coordinada con el Ayuntamiento y el centro para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, asegurar la continuidad de las clases mediante soluciones provisionales adecuadas y facilitar y agilizar, dentro de sus competencias, el proceso municipal necesario para retomar "cuanto antes" las obras previstas en el marco del Plan Edificant.