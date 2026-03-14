Un cambio en el PGOU de Sant Joan desata un conflicto con vecinos del casco histórico

Lo que era una mera modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sant Joan d'Alacant ha desembocado en un conflicto con los vecinos del núcleo histórico, que amenaza con llegar incluso a los tribunales.

Empecemos por el principio. Todo arrancó cuando dos enormes pinos de más de cincuenta años iban a desaparecer bajo el cemento de un nuevo proyecto de viviendas residenciales en un solar, situado entre las calles Quijote y San José.

El Ayuntamiento decidió preservar los árboles y para ello impulsó la modificación puntual número 25 del Plan General para ampliar la zona verde en Beniali, cambiando la calificación del solar donde se encuentran los ejemplares.

La operación implica la expropiación parcial del solar, de modo que unos 500 metros cuadrados pasarán a tener uso público como espacio verde, asegurando así la conservación de los pinos.

Se eleva parcialmente el edificio en una planta ático retranqueada tres metros de fachada a espacios públicos, para mantener la edificabilidad asignada por el Plan General, según recoge el informe de paisaje y de efectos ambientales.

Publicidad de la promotora en el solar, con viviendas de la calle San José al fondo / L. Gil López

Esta alternativa, añade el documento, "no perjudica al promotor y mantiene la distancia a las casas del núcleo histórico, sin afectar a sus condiciones de iluminación y ventilación" respecto a las previstas por el PGOU.

Si no se presentaban alegaciones, entraría en vigor en unos meses. Pero la Asociación de Vecinos de la calle San José ha mostrado su rechazo frontal a esta modificación por entender que amenaza el patrimonio histórico del municipio y reduce el entorno protegido del núcleo histórico tradicional.

Nulidad de pleno derecho

En una primera exposición pública presentaron alegaciones, que fueron contestadas y rechazadas, y en esta segunda exposición han insistido ante lo que consideran que es una serie de "vicios sustanciales" de legalidad material y procedimental que determinan la nulidad de pleno derecho del instrumento de planeamiento.

Reclaman que el pleno municipal acuerde la nulidad del procedimiento o acudirán a los tribunales

Así, en su recurso sostienen que habría, entre otras, desviación de poder y fraude de ley; alteración de elementos estructurales con procedimiento inadecuado; contradicciones internas; omisión del informe preceptivo de Cultura; procedimiento ambiental incorrecto; vulneración del principio de igualdad; falta de motivación suficiente; y omisión de memoria de sostenibilidad económica.

Por ello, reclaman que el pleno municipal acuerde la nulidad del procedimiento y el archivo definitivo del proyecto de modificación puntual del PGOU. Y no solo eso, advierten que se reservan la opción de ejercitar acciones legales, incluyendo un recurso contencioso-administrativo con solicitud de suspensión cautelar del acuerdo.

En sus alegaciones presentadas, sostienen que la modificación se presenta como un instrumento para salvar dos pinos mediante la ampliación de una zona verde, pero sus efectos reales son, por un lado, "otorgar un beneficio urbanístico singular" a la promotora del proyecto permitiendo un incremento de alturas "no contemplado por el planeamiento vigente" y, por otro, reducir el perímetro del núcleo urbano histórico, "desprotegiendo el entorno patrimonial de la calle San José para viabilizar dicha promoción privada".

Límite no oficial propuesto en la modificación 25 para evitar afección patrimonial, según los vecinos / INFORMACIÓN

La asociación vecinal recoge que con la actuación planteada se excluye "de facto" la franja posterior de la calle San José que, conforme al catálogo de bienes y espacios protegidos, integraba el entorno de protección. Y se hace "sin seguir el procedimiento propio de una alteración estructural, presentándose impropiamente como mera modificación de ordenación pormenorizada".

Otra alegación se centran en que la modificación altera "de forma sustancial" la situación urbanística de los vecinos de la calle San José, "reduciendo la protección patrimonial de su entorno y permitiendo una edificabilidad distinta" de la que resultaba del PGOU de 2013, "sin ofrecer una explicación clara, coherente y trazable del origen y justificación de la nueva delimitación ni de los planos utilizados".

El concejal de Urbanismo asegura que las alegaciones fueron rechazadas en un informe que concluía que el procedimiento ambiental es correcto y conforme a la legislación

Los vecinos indican que en noviembre de 2025 se realizó un levantamiento topográfico completo de toda la manzana que ha sido validado y que se incorporará al Catastro. Este informe, firmado por un técnico colegiado, "confirma la realidad física consolidada de las viviendas y linderos de la manzana", incluyendo las parcelas de la calle San José que resultan "afectadas totalmente" en la nueva representación gráfica, "sin que esta realidad coincida con el límite propuesto por la modificación".

Espacio que hay entre el solar y la trasera de la calle San José / L. Gil López

La asociación recalca que no está en contra de la construcción de viviendas, pero exige que se mantenga la franja de núcleo urbano histórico, no se permita la ampliación de altura y se mantenga planta baja más dos alturas.

El concejal de Urbanismo, David Aracil, ha explicado a INFORMACIÓN que las alegaciones fueron rechazadas en un informe contundente que concluía que el procedimiento ambiental es correcto y suficiente conforme a la legislación aplicable.

Sin perjuicio económico

Asimismo, razona que no existe derecho consolidado, la modificación no afecta a la propiedad de los recurrentes ni reduce su edificabilidad y no hay perjuicio económico real ni imputable.

En ese escrito se deja claro que se limita la posibilidad de que el promotor de la parcela pueda construir tres plantas adosadas a las medianeras de las casas de la calle San José, por lo que la restricción "beneficia a los propietarios del casco histórico".

El solar, a la izquierda, y la calle San José a la derecha / L. Gil López

Sobre la falta de evaluación económica del impacto y sobre la alteración injustificada del valor patrimonial, incide el informe en que la modificación no afecta a la propiedad de los alegantes ni les supone "una pérdida económica de ningún tipo".

El Ayuntamiento cuenta ya con el informe favorable de paisaje y efectos ambientales y el de gestión de recursos hídricos, tráfico y movilidad. En cualquier caso, el edil recuerda que los nuevos recursos se contestarán y se llevarán al pleno y deja la puerta abierta a que haya una tercera exposición pública: "No hay nada definitivo".