Las papeleras inteligentes llegan a El Campello: hacen casi casi de todo

Las primeras 10 papeleras compactadoras inteligentes contempladas en el nuevo pliego de recogida de residuos urbanos han llegado a El Campello y la empresa adjudicataria del servicio, FCC, ha comenzado a instalarlas por el municipio.

Tres de ellas tienen como destino el paseo marítimo de Carrer la Mar, cuatro el paseo de Muchavista, una el Parque Central, otra junto al polideportivo El Vincle, y la última la plaza Saint Christol Lez Ales, justo al lado del Ayuntamiento.

Las papeleras inteligentes son contenedores compactadores de residuos que se alimentan de energía solar utilizando un sistema de prensado que quintuplica su capacidad de almacenamiento, contando con unos sensores en su interior que informan en todo momento de su situación de llenado e incorporando una tecnología de última generación con el objetivo de ahorrar costes, tiempo y trabajo.

El alcalde, a la derecha, y el edil de Servicios, a su lado, ante una de las compactadoras / INFORMACIÓN

Cuando los residuos dentro de la papelera alcanzan el nivel de los sensores de llenado, un compactador interno accionado por un módulo solar en la parte superior del contenedor compacta los desechos, evitando desplazamientos innecesarios de vehículos de limpieza para su vaciado.

El sistema permite reducir emisiones de CO2, evita desbordamientos de basura, el acceso de roedores o animales a su interior, elimina olores y reduce las bolsas de plástico. Promueve un uso responsable de la energía al alimentarse por energía solar, y disminuye el impacto ambiental en tanto que se reduce la frecuencia de las recogidas.

Diseño

Los aparatos tienen un diseño elegante, accesible y duradero, mejorando la imagen de los espacios que ocupan. Entre sus ventajas destaca la utilización de energía solar, su seguridad y durabilidad, la capacidad de 300 litros tras el compactado o los sensores de llenado.

Otras de sus cualidades son su accesibilidad, su construcción con materiales de calidad, son antivandálicas (están ancladas en el suelo para evitar el robo), su apertura manual y con pedal, su aportación de información en tiempo real y la incorporación de sensores, además de un espacio para el apagado de cigarrillos y otros para depositar las colillas.

El responsable de la empresa en el municipio, Alejandro Calbo, se encargó de mostrar sus características y funcionamiento al alcalde, Juanjo Berenguer, y al concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ.